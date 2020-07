Déferlante de #challengeaccepted sur Instagram, ça veut dire quoi ? 

Si vous avez pour habitude de scroller votre compte Instagram, vous n’avez pas pu passer à côté de ce nouveau hashtag, accompagné d’une photo en noir et blanc : #challengeaccepted. Lancé le 27 juillet dernier, ce nouveau défi submerge le réseau social. Explications.

Un défi destiné à donner du pouvoir aux femmes

Le Womend Supporting Women challenge, c’est ainsi que ce nomme le nouveau mouvement qui fait trembler Instagram depuis quelques jours. Anonymes ou célébrités, chacun y va de son portrait en noir et blanc, un challenge encourageant les femmes à se soutenir entre elles. Si vous avez reçu le message qui suit, vous faites partie du challenge : « Il y a un défi destiné à donner du pouvoir aux femmes qui tourne sur Instagram en ce moment. Je trouve que tu es bad ass et géniale , j’ai bien fait attention à bien choisir les personnes qui le relèveront… Mais surtout, j’ai choisi des femmes dont je sais qu’elles partagent mes valeurs et perspectives sur le monde. Tu es l’une d’entre elles. Poste une photo de toi, seule, en noir et blanc, écris “challenge accepted” (défi accepté, NDLR) en légende, et mentionne mon nom. Identifie 50 femmes qui feront la même chose, en privé. Je t’ai choisie parce que tu es belle, forte et incroyable. Aimons-nous les unes les autres! ».

Une chaîne Instagram pour la bonne cause

Vous l’aurez compris, le principe n’est autre que celui d’une chaîne. L’un de vos contacts féminins Instagram vous envoie ce message et c’est à votre tour de poster la photo et de faire tourner. Ce challenge n’en est pas à son premier tour d’essai ! En 2016 déjà, des photos en noir et blanc avec le même hashtag tournaient sur le réseau social pour participer à la lutte contre le cancer.

Selon le New York Times, la première image #challengeaccepted dédiée aux femmes aurait été lancée par une journaliste brésilienne Ana Paula Padrão, le 18 juillet. Dix jours plus tard, on constate que le hashtag #womensupportingwomen a déjà été utilisé près de 7 millions de fois. Si le mouvement reste encore timide en France, aux États-Unis, les portraits en noir et blanc n’en finissent plus d’être postés. Alors, challenge accepted ?