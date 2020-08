Depuis la pandémie de coronavirus, on ne compte plus le nombre de stars qui se sont mises à faire des vidéos TikTok, à tel point que la plateforme a décidé de rémunérer directement certains de ses « créateurs artistiques ».

Même si le réseau social vient d’être interdit par les autorités américaines, il reste très plébiscité par les jeunes et TikTok vient d’annoncer la création d’un fonds américain de 200 millions de dollars soit environ 172 millions d’euros. Nouvel objectif de ce fonds : rémunérer ses créateurs et ses influenceurs. Attention cependant, tout le monde ne pourra pas postuler à cette nouvelle source de rémunérations.

Certaines conditions pour rémunération

Il faudra être âgé de plus de 18 ans, avoir un nombre minimum d’abonnés et surtout, poster régulièrement des vidéos qui respectent les règles soumises par la plateforme. Comme l’explique l’application dans un communiqué « Nos créateurs pourront générer des revenus additionnels qui récompenseront le soin et la passion qu’ils mettent dans la création de liens originaux avec leur public ».

TikTok vers le modèle de YouTube

En effet, le fait de garder ses influenceurs sur un même réseau est un réel enjeu pour toutes les plateformes de partage de contenus qui se disputent à tour de rôle l’attention… et les données des utilisateurs. YouTube permet ainsi à ses gros créateurs de contenus, passé un certain seuil, de toucher un pourcentage sur les contenus publicitaires insérés avant leurs vidéos : c’est la monétisation.

À l’origine, TikTok repose sur un modèle plus proche d’Instagram, avec des vidéos sponsorisées qui se mêlent aux autres contenus, mais dans l’impossibilité pour les utilisateurs d’être rémunérés directement par la plateforme. Ce qui est donc sur le point de changer, au profit d’un modèle plus proche du Youtube, où les tiktokeurs les plus influents pourront toucher des revenus grâce à leurs créations.