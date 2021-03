Ce dimanche, c’est la journée mondiale de la trisomie 21

Ce 21 mars est la journée mondiale de la trisomie 21. Vous l’avez peut-être remarqué en parcourant votre fil instagram et en découvrant toutes ces étranges chaussettes dépareillées.

La trisomie 21 (ou syndrome de Down) est un arrangement chromosomique naturel qui existe depuis la nuit des temps sur les cinq continents et qui a généralement des conséquences différentes sur le style d’apprentissage, les caractéristiques physiques ou la santé.

Pour ces enfants et ces adultes différents, un bon accès aux soins de santé, aux programmes d’intervention précoce, une éducation ouverte à tous ainsi que des travaux de recherche appropriés sont indispensables à la croissance et au développement de chaque individu.

Depuis 2021, l’assemblée des Nations Unies a décidé de proclamer le 21 mars Journée mondiale de la trisomie 21. Elle a de ce fait invité tous les États membres, les organismes compétents du système des Nations Unies et les autres organisations internationales, ainsi que la société civile, y compris les ONG et le secteur privé à célébrer cette journée particulière pour sensibiliser l’opinion publique à cette question.

En France, 70.000 personnes sont concernées par ce handicap. Et à cette occasion, les associations invitent chacun à porter des chaussettes dépareillées : parce que la différence, c’est normal ! Une action symbolique qui doit permettre de faire encore évoluer les consciences sur ce sujet et permettre de populariser cette problématique auprès de nos proches et de nos contacts. Un sujet devenu d’autant plus important depuis le début de la crise sanitaire, qui met les nerfs des familles à rude épreuve.

Participez au mouvement en chaussant vos plus belles chaussettes dépareillées (oui oui, les chaussettes moches de Noël peuvent encore être utiles), une photo de ses pieds et on partage le tout sur les réseaux sociaux avec les hashtags #Socksbattle4DS #ChaussettesDéparaillées !

