Le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski condamné à dix ans de prison par un tribunal biélorusse

Ales Bialiatski, le lauréat biélorusse du prix Nobel de la paix, a été condamné par un tribunal de Minsk à dix ans de détention dans une colonie pénitentiaire à sécurité maximale, rapporte l’agence de presse russe TASS.

Ales Bialiatski a reçu le prix Nobel de la paix pour 2022 aux côtés de groupes de défense des droits de l’homme de Russie et d’Ukraine. Mais l’activiste a été arrêté en 2020 dans le cadre de vastes manifestations contre le régime de Loukachenko.

Bialiatski, un militant pro-démocratie, a documenté les violations des droits de l’homme au Belarus depuis les années 1980. Il a fondé l’organisation Viasna, ou Printemps, en 1996 après un référendum qui a consolidé les pouvoirs autoritaires du président et proche allié russe, le président Alexandre Loukachenko.

Sviatlana Tsikhanouskaya, leader de l’opposition biélorusse en exil, a qualifié d' »effroyable » la condamnation de Bialiatski et d’autres militants dans le même procès.

« Nous devons tout faire pour lutter contre cette injustice honteuse & les libérer », a-t-elle écrit sur Twitter.

La politicienne d’opposition bélarussienne Sviatlana Tsikhanouskaya a tenu à saluer Ales Bialiatski. « Le prix est une reconnaissance importante pour tous les Biélorusses qui luttent pour la liberté et la démocratie », a-t-elle écrit dans un tweet il y a trois ans. « Tous les prisonniers politiques doivent être libérés sans délai ».

Thanks to the work of Ales Bialiatski & @viasna96, thousands of political prisoners & their families have received help. Now we must show our solidarity & fight for the release of our brave human rights defenders. They deserve to be celebrated as true heroes of freedom. pic.twitter.com/763XWOIWsj

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 3, 2023