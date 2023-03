Le Canada interdit TikTok sur les smartphones fournis par le gouvernement 

Le Canada va interdire l’application vidéo TikTok sur tous les appareils fournis par le gouvernement.

La décision fait suite à un examen du directeur général de l’information du Canada qui considère que l’application « présente un niveau inacceptable de risque pour la vie privée et la sécurité », selon les mots du porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Un porte-parole de TikTok a déclaré que l’entreprise était déçue par cette décision.

Cette décision intervient quelques jours seulement après que la Commission européenne a annoncé une interdiction similaire.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il y avait suffisamment de préoccupations concernant la sécurité autour de l’application pour exiger ce changement : « c’est peut-être la première étape, c’est peut-être la seule étape que nous devons franchir » a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence de presse près de Toronto.

TikTok a été critiqué pour son utilisation des informations personnelles et ses liens avec le gouvernement chinois.

L’application de vidéos courtes appartient à la société chinoise ByteDance Ltd.

Les employés fédéraux américains ont été interdits d’utiliser TikTok à la fin de l’année dernière et, lundi, la Maison Blanche a donné 30 jours aux agences gouvernementales pour supprimer l’application de leurs systèmes.

Un certain nombre d’universités américaines ont interdit l’utilisation de l’application sur leurs réseaux. Des interdictions publiques plus larges ont été mises en place en Inde et dans plusieurs autres pays asiatiques.

L’application sera retirée des téléphones émis par le gouvernement cette semaine et des autres appareils et bloquée pour les téléchargements à l’avenir.

Dans une déclaration, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que l’interdiction des appareils fournis par le gouvernement canadien s’est produite « sans citer de préoccupations spécifiques en matière de sécurité concernant TikTok ou sans nous contacter pour discuter de toute préoccupation avant de prendre cette décision ».