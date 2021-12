L’Égypte réouvre l’Avenue des Sphinx lors d’une cérémonie grandiose à Louxor

L’Avenue des Sphinx, autrefois appelée « chemin de Dieu », a été recouverte de sable pendant des siècles et il a fallu des décennies pour la dégager et la restaurer. L’Égypte a mis en scène la réouverture de ce lieu antique. Un spectacle étonnant !

Un défilé spectaculaire, qui a débuté après la tombée de la nuit en Égypte et s’est déroulé le long de l’avenue, bordée de part et d’autre de plus de 600 statues à tête de bélier et de sphinx traditionnels, des statues à corps de lion et à tête humaine.

Le défilé extravagant comprenait des participants en tenue pharaonique, un orchestre symphonique, des effets de lumière, des danseurs professionnels, des bateaux sur le Nil, des calèches et bien plus encore !

Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a assisté au spectacle organisé dans toute la ville.

La route a été ensevelie sous le sable pendant des siècles jusqu’à ce que l’archéologue égyptien Zakaria Ghineim découvre les huit premières statues de sphinx devant le temple de Louxor en 1949.

L’effort de fouille et de restauration du site a persisté pendant les sept décennies suivantes et a été interrompu à de nombreuses reprises par des bouleversements politiques, comme le soulèvement du printemps arabe de 2011 qui a renversé le dirigeant autocratique de longue date du pays, Hosni Moubarak, et a conduit à plusieurs années de troubles civils.

Selon les historiens, la route a été construite pour célébrer le festival annuel d’Opet dans l’ancienne ville de Thèbes, aujourd’hui connue sous le nom de Louxor. Le festival encourageait la fertilité et comprenait une procession qui transportait une statue de dieux de cérémonie du temple de Karnak au temple de Louxor.

Un message politique envoyé par le régime égyptien, qui tente de promouvoir les dernières découvertes archéologiques du pays alors que son industrie touristique est à l’agonie.

Une cérémonie qui rappelle celle d’avril dernier, quand, le Caire organisait une formidable procession élaborée prénommée « la Parade d’or » pour déplacer 22 anciennes momies royales égyptiennes à travers la capitale vers un nouveau musée.

El-Sissi, 63 ans, a dirigé le renversement militaire du premier président égyptien démocratiquement élu en 2013 et a été réélu pour un second mandat de quatre ans en 2018.

Avec ces grandes cérémonies antiques comme la réouverture de l’avenue des Sphinx, le pouvoir égyptien envoie aussi un message politique, en assumant le passé antique national, conspué par les islamises des frères musulmans.