Pierre Rabhi, écrivain et figure de l’agroécologie, est décédé

Il était un écrivain de la nature, de la conservation et de l’équilibre : penseur de la lutte pour la protection de l’environnement, figure de l’agroécologie et hostile au mariage homosexuel et à la PMA, Pierre Rabhi tranchait et ne laissait personne indifférent. Le fondateur du mouvement Colibris est décédé à l’âge de 83 ans.

L’écrivain Pierre Rabhi est mort, ce samedi 4 décembre, à l’âge de 83 ans. Auteur notamment de Vers la sobriété heureuse, vendu à plus de 460 000 exemplaires, ce militant de la cause écologiste, est mort des suites d’une hémorragie cérébrale.

Une vie de paysan, d’écrivain, de penseur et d’homme de média qui n’aura eu de cesse de défendre un modèle agricole différent en excluant pesticides et engrais chimiques.

Pierre Rabhi avait choisi le colibri pour illustrer sa philosophie en se fondant sur une légende amérindienne : face à un incendie dans une forêt, ce petit oiseau « s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu », provoquant des sarcasmes de la part des autres animaux. « Je le sais, mais je fais ma part », répondait-il dans cette légende que Rabhi ne cessait de conter.

Plusieurs personnalités politiques, notamment écologistes, ont réagi à l’annonce de sa mort samedi soir, saluant l’action de l’écrivain en faveur de l’écologie. L’ancienne ministre de l’environnement, Ségolène Royal, a rendu hommage à un « laboureur de la terre et laboureur de conscience ».

Cher Pierre #Rabhi vous nous manquez déjà terriblement, une tristesse profonde nous envahit. Laboureur de la terre et laboureur des consciences, vous nous avez appris l’humilité dans l’immensité de la tâche. Permettez-moi de partager ce souvenir émouvant https://t.co/deFtvIRQyj — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) December 4, 2021

« Il semblait immortel comme ses idées », a tweeté samedi Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public et ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’écologie dans le gouvernement de François Fillon.

Le candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot, a salué la mémoire de « l’un des grands précurseurs de l’agroécologie », alors que la finaliste de la primaire d’Europe Ecologie-Les Verts, Sandrine Rousseau, a, de son côté, rendu hommage à un « précurseur incroyable de l’écologie ». Tout en le « remerciant pour l’écologie », elle a aussi mentionné ses positions « conservatrices » sur les questions sociétales, dont l’homosexualité, en référence, notamment, à ses propos controversés sur le mariage homosexuel et la procréation médicalement assistée (PMA) en 2015.