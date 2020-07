TasteFrance.com : comment la France cherche à faire rayonner sa gastronomie en ligne

Le 22 juillet dernier, le gouvernement français annonçait le lancement d’un nouveau média en ligne : « tastefrance.com ». L’objectif affiché ? « Faire rayonner la gastronomie, les produits et les terroirs français à travers le monde ».

Le projet avait été annoncé lors du dernier Salon de l’agriculture, sous la férule du ministère de l’Agriculture : avec « tastefrance.com », les autorités françaises cherchent à mettre un nouveau coup de projecteur sur le formidable patrimoine gastronomique tricolore. Une œuvre de « soft power » qui est aussi un moyen de soutenir les entreprises du secteur.

Communiqué 📢 | Faire rayonner la gastronomie, les produits et terroirs français à travers le monde : le @GouvernementFR lance « Taste France magazine » pour soutenir les entreprises françaises à l’export ⤵ https://t.co/orwQ9EFCWV 🔗 https://t.co/ZUrBMwbMTX — Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (@Agri_Gouv) July 22, 2020

Avec ce nouveau site web traduit en plusieurs langues (anglais, allemand, japonais, chinois, français et prochainement en espagnol), ce sont les plats et les produits français qui sont mis à l’honneur : idées de recettes, mise en valeur des savoir-faire… Élaboré en partenariat avec l’agence SOPEXA, le site doit se déployer activement dans les prochains mois sur les réseaux sociaux pour faire connaître la gastronomie française à travers le monde.

Un site qui s’adresse aux amoureux de la France et de la bonne chère, mais aussi professionnels de la restauration et aux industriels de l’agroalimentaire du monde entier. Car Tastefrance.com propose notamment des offres de visibilité pour les marques et les filières qui souhaiteraient s’y associer pour promouvoir leurs produits auprès des consommateurs internationaux.

« La gastronomie et le goût des bonnes choses sont indissociables de l’identité et de la culture françaises », a commenté dans un communiqué Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. « Je suis fier aujourd’hui, à travers TasteFrance.com, d’accompagner le rayonnement du savoir-faire de nos agriculteurs et de nos entreprises agroalimentaires partout dans le monde ! ».

L’initiative « participe des moyens que le gouvernement met au service de notre agriculture pour promouvoir son excellence et sa capacité d’innovation partout dans le monde, au service de l’attractivité de nos produits et de nos territoires », souligne pour sa part le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester.