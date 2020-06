Une application pour découvrir… le chant grégorien !

Un site internet et bientôt une application mobile, pour près de 8000 heures d’enregistrement. Un projet titanesque et original, mis au service… du chant grégorien.

Tout commence par une affaire de famille, et une idée particulièrement originale : Américain vivant depuis de nombreuses années en Italie, John Anderson est un professionnel du monde de la musique. Producteur à la tête d’une société qui s’occupe de jeunes talents, lui-même musicien, c’est à l’occasion de l’une de ses visites à l’Abbaye de Jouques dans les Bouches-du-Rhône, où sa tante à pris le voile dans les années 80, que lui vient l’idée d’un projet fou.

Auprès de ces religieuses Bénédictines — qui vivent selon les préceptes de Saint-Benoit — ce producteur de musique américain découvre le chant grégorien : Principal chant liturgique catholique, le grégorien remonte aux IVe et se caractérise par sa monodie, c’est-à-dire l’usage d’un seul et même ton, a cappella. Une mélodie chantée en latin, au service des textes sacrés. « C’est une musique qui vous guide tout de suite vers l’éternité et la spiritualité » a ainsi déclaré le producteur américain au radio de Classic FM.

En 2018, il propose un projet fou aux quarante-cinq nonnes de l’abbaye Notre-Dame de la Fidélité de Joucques : préserver et faire connaître ce patrimoine musical d’exception, en enregistrant l’intégralité des chants grégoriens chantés chaque jour par les bonnes sœurs, sur un cycle de trois ans.

Petit bond technologique dans le modeste monastère : des microphones ont été installés en 2019 dans toute l’abbaye pour enregistrer, des heures durant, les chants sacrés entonnés par les nonnes, du matin au soir, des prières aux repas. Et grâce à la 4G, installée à cette occasion dans les murs de l’Abbaye, les fichiers enregistrés sont transférés automatiquement en ligne.

Les chiffres donnent le tournis : plus de 8000 heures d’enregistrement sont à prévoir, des centaines de chants différents, issus de 1200 ans de liturgique grégorienne. Les premiers résultats sont bluffants par l’ambiance exceptionnelle qui se dégage des premières heures d’écoute : loin d’un concert, c’est au contraire toute la vie abbatiale qui parvient à nos oreilles : une sœur qui tousse, une porte qui claque, les cloches qui sonnent, les pages d’un missel qui se tournent… Une plongée dans les murs de l’abbaye.

Neumz : un site et une application

Autrefois transmis par la tradition orale, les chants grégoriens ont progressivement été formalisés et codifiés sous la forme de « neumes », des notes carrées et noires qui indiquent des variations de voix. Un « solfège soft », qui a donné son nom au site internet et bientôt à l’application mobile « Neumz » sur lequel les internautes peuvent trouver l’intégralité des enregistrements audio, mais aussi les partitions et les traductions en français, en espagnol, en anglais et en chinois.

Un projet qui séduit les croyants, mais aussi les chercheurs, latinistes et les médiévistes, qui ont ainsi accès facilement à un véritable trésor d’Histoire religieuse. L’enregistrement total prendra fin en 2022, à la fin du cycle liturgique de trois ans, qui intègre la lecture de tous les Évangiles.

En attendant le lancement de l’application mobile, le site prévoit une période d’essai pendant laquelle vous pouvez profiter gratuitement de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Si vous êtes amateurs de chants grégoriens ou si vous méconnaissez ces mélodies d’exception, ce site est fait pour vous !