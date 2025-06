Fête de la musique : shows dans le métro et service spécial pour la RATP

Comme chaque année, la Fête de la musique animera les rues de Paris le 21 juin. Pour cette 44e édition, la RATP organise, en partenariat avec le Prix Joséphine, un concert dans les stations de métro Auber et Charles-de-Gaulle-Etoile. Elle met également en place un service spécial pour faciliter le déplacement des usagers.

En juin, les événements culturels sont nombreux, notamment les rendez-vous musicaux. Parmi ceux-ci figure la Fête de la musique, qui a lieu chaque année le 21 juin dans le monde entier et donc en France aussi. En Hexagone, toutes les villes organisent des concerts. À Paris, plusieurs concerts ont lieu dans les différents arrondissements. Certaines compagnies publiques organisent leurs propres festivités, comme c’est le cas de la RATP.

Lors de la Fête de la musique, la RATP proposera des spectacles dans le métro parisien

Partenaire officiel de la 44e édition de la Fête de la musique, la RATP proposera des spectacles dans le métro parisien en collaboration avec le Prix Joséphine, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle. Le service public réunira trois chorales dans les stations Auber et Charles-de-Gaulle-Etoile. Chaque voyageur qui le souhaite pourra rejoindre l’un des chœurs pour chanter à l’unisson. Au niveau du répertoire, de grands classiques du rock et du disco seront proposés, avec notamment Queen, ABBA, Jean-Jacques Goldman et Joe Dassin.

Des concerts dans le cadre du dispositif « Musiciens du métro »

La RATP mettra en avant le genre musical du disco, à travers des animations originales, en écho à l’exposition « Disco, I’m coming out » à la Philharmonie dont elle est partenaire. Tous ces concerts s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Musiciens du métro » en place depuis 1997. Cette initiative permet chaque année à de nouveaux talents et à des artistes confirmés de jouer dans les stations et gares du réseau opéré par la RATP. La compagnie leur offre aussi l’occasion de participer à des événements dont elle est partenaire comme les Solidays, Art’Rock et We lve Green.

La RATP change ses horaires pour la Fête de la musique

À la faveur de la Fête de la musique 2025, la RATP met en place un service spécial. Certains de ses métros, bus, RER et trains fonctionneront toute la nuit du 21 juin. Six lignes de métro (en général les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14) devront aussi ouvrir au public. À la fin du service habituel, 4 lignes de RER (A, B, C et D) devraient continuer à rouler mais sans desservir toutes les stations. Enfin, les voyageurs pourront utiliser les lignes Transilien H, J, N, P et R, ainsi que le réseau de bus Noctilien, en service de 0h30 à 5h30.

Un arrêté préfectoral d’interdiction de circuler dans certains lieux et à certaines heures

De son côté, la Préfecture de Police de Paris a pris un arrêté pour interdire la circulation de tout véhicule à moteur, du 21 juin à 17h00 jusqu’au 22 juin 2025 à 5h00, dans plusieurs voies et portions de voies. Cette décision doit permettre d’éviter la paralysie des points névralgiques de la capitale et faciliter la circulation des véhicules de sécurité et de secours. Les Parisiens et les Franciliens qui se déplaceront sont invités à privilégier les transports en commun.

La Fête de la musique bénéficie du soutien de plusieurs institutions

En dehors des stations de la RATP, la Fête de la musique animera toutes les rues et les grandes places de Paris le 21 juin 2025. Les amateurs de musique bénéficieront d’une programmation exceptionnelle et éclectique proposée par des artistes connus et des jeunes talents qui investiront la capitale de toute part. C’est l’un des événements les plus attendus de l’année à Paris, avec les festivals en tout genre à l’été. Totalement gratuite, la Fête de la musique bénéficie du soutien de plusieurs institutions, dont la SACEM, les collectivités territoriales et les médias.