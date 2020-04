Dans trois semaines, le confinement devrait être levé. Et si vous profitez du temps qu’il vous reste chez vous pour visiter virtuellement les musées que vous n’avez jamais pu voir avant ? Voici la liste des visites en ligne les plus intéressantes.

#1 Pompéi au Grand Palais

Depuis le 25 mars dernier, vous pouvez visiter l’exposition initialement prévue au Grand Palais depuis chez vous ! En effet, la Rmn-Grand Palais vous offre la possibilité de parcourir un pan de l’exposition en version numérique, directement sur son site. Depuis votre canapé, vous allez ainsi pouvoir regarder quatre vidéos issues de l’exposition et qui vous offrent un panorama des nouvelles fouilles et nouvelles découvertes liées à la disparition de Pompéi. Une partie du catalogue de l’exposition sera également mis en ligne gratuitement.

#2 Raphaël à Chantilly : Le maître et ses élèves

2020 ou l’année des 500 ans de la mort du peintre Raphaël, l’un des plus grands maîtres florentins. Pendant le confinement, venez assister à la visite virtuelle commentée par le commissaire d’exposition Mathieu Deldicque en personne. Pendant cette visite, vous pourrez découvrir des dessins, des peintures et des esquisses retraçant toute la carrière du célèbre artiste.

#3 Les Canons de l’Élégance au Musée de l’Armée

Cette exposition s’est tenue du 19 octobre 2019 au 26 janvier 2020 dernier et vous invitait à découvrir des centaines de pièces issues du monde de la mode… chez les soldats. Pendant le confinement, le Musée de l’Armée vous propose de (re)visiter cette rétrospective virtuellement. Monde militaire et tenues d’apparat ne font pas forcément mauvais ménage, bien au contraire ! On vous laisse admirer.

#4 Notre-Dame de Paris en plus de 100 oeuvres

Un an après le drame de Notre-Dame de Paris, comment ne pas parler d’une exposition qui retrace toute l’histoire de la capitale, venant parcourir tous les grands évènements dont elle a été la témoin ? Accessible en ligne, cette exposition vous invite au coeur de l’histoire de Notre-Dame et met une fois de plus à l’honneur la maîtresse de Paris.