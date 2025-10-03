Indice GDS : Helsinki, destination touristique la plus durable du monde 

L’Indice GDS, qui évalue l’offre de tourisme responsable dans le monde, a consacré pour la seconde année consécutive Helsinki (Finlande) comme la ville la plus durable du monde. Sans surprise, le trio de tête se compose de deux autres destinations scandinaves, Göteborg (Suède) et Copenhague (Danemark). La première ville française du classement, Lyon, arrive en 8e position.

L’Indice GDS, un classement mondial qui évalue l’offre de tourisme responsable des villes, a publié début septembre son top 40 des destinations les plus durables en 2025. Pour la deuxième année de suite, Helsinki (Finlande) arrive en tête avec une note 93,52/100. Deux autres villes scandinaves complètent le podium, Göteborg (Suède), qui obtient 91,51 et Copenhague (Danemark) qui a reçu une note de 88,76.

L’Indice GDS repose sur 70 indicateurs, autour de quatre grandes thématiques

Le Global Destination Sustainability (GDS) Index évalue plus de 100 villes sur la base de 70 indicateurs, autour de quatre grandes thématiques : l’environnement, le social, les fournisseurs et prestataires, et l’organisation de gestions des destinations. Cet indice s’intéresse uniquement aux destinations touristiques qui candidatent. En 2025, il prime à nouveau Helsinki pour son action climatique audacieuse, ses stratégies de durabilité pionnières et son engagement sans faille en faveur de la transparence. La capitale finlandaise a multiplié les initiatives pour mesurer l’empreinte carbone du tourisme. Elle a également déployé une feuille de route climatique spécifique, et accompagne les entreprises locales dans leur transition écologique.

Les voyageurs recherchent des destinations et services durables

Aujourd’hui, jusqu’à 99 % des chambres des grands hôtels de Helsinki disposent d’une certification environnementale. « Ce niveau est nettement plus élevé que la moyenne européenne. » note Nina Vesterinen, directrice du tourisme de la ville. La responsable touristique précise que de nombreux centres de congrès, opérateurs de circuits et autres infrastructures suivent la voie des grands établissements hôteliers. Grâce à ces engagements, le tourisme dans la capitale finlandaise connaît une croissance record. Selon Statistics Finland, les nuitées de visiteurs internationaux ont augmenté de 19 % au premier semestre 2025. Ce bond, en partie porté par l’accueil de congrès, s’appuie sur une tendance : les voyageurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des destinations et services durables.

Bordeaux et Paris n’ont pas participé à l’Indice GDS cette année

Dans la suite du classement GDS, on trouve Aalborg (4e), Glasgow (5e), Tampere (6e), Aarhus (7e), Lyon (8e), Belfast (9e) et Reykjavik (10e). Lyon, seule ville française du top 10, a obtenu 84,4/100, contre 80,16 en 2024. Elle gagne 7 places au classement par rapport à l’année dernière. La capitale des Gaules prend également la première place de la Catégorie « Central & Southern Europe », devant Barcelone, Berlin, Bilbao et Bâle. En France, elle est suivie de Marseille, 32e avec 75/100, et Strasbourg, 37e avec 71,79. Seules ces trois villes françaises font partie du top 40 en 2025. Bordeaux et Paris, pourtant bien classées l’an dernier dans le top 20, ont choisi de ne pas participer à l’indice cette année, tout comme Marseille en 2024. Elles ont préféré concentrer leurs efforts sur d’autres préoccupations, comme la réduction de leur empreinte carbone.