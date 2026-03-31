Melania Trump veut que les robots IA deviennent des précepteurs

À l’occasion du sommet Fostering the Future Together, organisé le mercredi 25 mars à la Maison Blanche, Melania Trumpa appelé à confier l’éducation des enfants à des robots humanoïdes. Selon la Première dame des Etats-Unis, ce précepteur IA pourrait les aider « à apprendre, à grandir et à réussir » plus vite et mieux depuis leur domicile. Mais est-ce une bonne idée ?

Mercredi 25 mars 2026, Melania Trump a reçu à la Maison-Blanche 45 de ses homologues, dont Brigitte Macron de France, dans le cadre du sommet Fostering the Future Together (« bâtir l’avenir ensemble »). Arrivé à cet évènement aux côtés de Figure 3, un robot humanoïde capable de marcher et de parler, la Première dame des Etats-Unis a appelé à confier l’éducation des enfants à des robots humanoïdes. Selon elle, ces machines IA pourraient les aider « à apprendre, à grandir et à réussir » mieux et plus vite depuis leur domicile.

Avec les précepteurs IA, les enfants auraient plus de temps pour se consacrer aux activités sociales et au sport

Melania Trump est convaincu qu’un robot précepteur humanoïde « offrira une expérience personnalisée, adaptée aux besoins de chaque élève » et leur permettra de développer « une pensée critique plus approfondie et des capacités de raisonnement indépendant ».

Avec un tel professeur, assure-t-elle, les enfants auraient plus de temps pour se consacrer aux activités sociales et au sport, oubliant l’omniprésence des écrans (téléphones, tablettes, etc.). Aussi, ils n’auraient plus besoin de se rendre dans des établissements scolaires ni de prendre place dans des classes bondées. Autrement dit ce sera la fin de l’école comme on la connait aujourd’hui.

Melania Trump appelle les parents à préparer leurs enfants à l’ère de l’intelligence artificielle

« Imaginez un éducateur humanoïde appelé ‘Platon’. L’accès aux études classiques est désormais instantané : littérature, sciences, art, philosophie, mathématiques et histoire – tout le patrimoine intellectuel de l’humanité est accessible depuis chez vous », s’est enflammée Melania Trump.

L’ex mannequin croit que l’Humanité est à « un tournant décisif grâce à l’intelligence artificielle » et que « cette technologie pourrait bouleverser l’ordre mondial actuel et redéfinir les rapports de force. », comme l’ont fait l’électricité et Internet. Par conséquent, elle invite les parents à préparer leurs enfants « à évoluer dans ce contexte ».

L’éducation des enfants, une compétence humaine

Si la First lady américaine a raison d’appeler les parents à préparer leurs enfants à l’ère de l’intelligence artificielle, sa conception de l’éducation reste problématique. C’est un domaine qui nécessite une supervision et une compétence humaines, et implique une véritable interaction ainsi que des questions éthiques.

L’IA n’a pas le profil du job au regard de ses caractéristiques. C’est une technologie dépourvue de pédagogie, d’empathie et de capacités de compréhension humaine. D’ailleurs, même si les robots IA pouvaient se substituer aux enseignants, tout le monde n’a pas les moyens d’en offrir un à ses enfants. Ses machines humanoïdes coûtent très cher.

Melania Trump doit aussi œuvrer à rendre les robots IA accessibles quand leur production à grande échelle sera lancée

Plusieurs estimations du secteur situent leur prix potentiel entre 50 000 et 150 000 dollars (45 000 à 140 000 euros) lorsque leur production sera lancée à grande échelle. C’est une fortune. De nombreux parents n’auront pas les moyens d’acheter de tels précepteurs pour leurs enfants.

Melania Trump serait donc bien inspirée d’œuvrer également, avec son mari milliardaire, à rendre accessible ces machines au plus grand nombre, en particulier dans les pays en développement ou pauvres. Si ce n’est pas fait, les robots IA enseignants seront des produits de luxe pour parents fortunés, creusant davantage les inégalités dans l’éducation.