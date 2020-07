Cabane perchée en Corrèze : le Puy-Fenier, petit coin de paradis

Pourquoi ne pas profiter d’un weekend pour dormir en Corrèze, dans une cabane perchée dans les arbres, au beau milieu de la forêt, la tête dans les étoiles. Ce projet peut sembler complètement fou, mais c’est pourtant bien ce que propose Pierre Mas, un ébéniste et artiste sculpteur corrézien. Son logement insolite, « La cabane du Puy-Fenier » est un habitat qu’il a construit de ses mains et qui offre aux touristes une expérience inégalable en plein cœur de la forêt corrézienne.

La cabane du Puy-Fenier : un logement dans les arbres en plein cœur de la Corrèze

Cette cabane a été construite par Pierre Mas, un habitant du petit village d’Auriac, qui souhaitait offrir un logement inédit en plein milieu de la nature. Un aspect qu’il met d’ailleurs en avant, puisqu’il évoque un logement qui prend place « dans une forêt privée de 17 hectares », en plein cœur d’une « nature préservée qui abrite cerfs, chevreuils, sangliers et de nombreux autres animaux ».

Malgré ce dépaysement total, Pierre précise que son logement dispose de tout le confort nécessaire pour y passer un excellent séjour. En effet, la cabane, bien que perchée à 10 mètres de haut, est tout de même reliée à l’eau courante et l’électricité est fournie par des panneaux solaires placés sur le toit.

De plus, la cabane offre toutes les commodités nécessaires pour y passer un agréable séjour. Pour la nourriture, le petit déjeuner est compris dans le prix de la location et la cuisine dispose de tout le nécessaire, à savoir un réfrigérateur, des feux alimentés au gaz, de la vaisselle… La cabane du Puy-Fenier propose également une salle de bain toute équipée, avec une douche et des toilettes sèches. Enfin, pour simplifier l’arrivée des visiteurs, le service de chambre est compris puisque les lits sont faits avant l’arrivée des occupants et que les serviettes de bain sont fournies.