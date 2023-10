L’essor du tourisme du bien-être 

Le tourisme du bien-être est en train de devenir une tendance majeure dans l’industrie du voyage. De plus en plus de voyageurs cherchent à combiner leurs vacances avec des expériences permettant de se détendre, se ressourcer et prendre soin de soi-même.

Le boom du tourisme de bien-être

Le Global Wellness Institute définit le tourisme de bien-être comme « un voyage associé à la poursuite du maintien ou de l’amélioration de son bien-être personnel ». Alors que le marché mondial du bien-être s’élevait à plus de 4 milliards d’euros en 2017, une croissance de 59% est attendue en 2025, prévoyant ainsi un chiffre d’affaires qui avoisinerait les 7 milliards d’euros. Mais pourquoi une telle augmentation?

Le stress croissant du mode de vie moderne a poussé de nombreuses personnes à rechercher des moyens de se ressourcer et de se déconnecter de leur routine quotidienne. Les voyageurs cherchent désormais des destinations qui offrent des activités axées sur le bien-être mental et physique, telles que le yoga, la méditation, les soins spa et la nourriture saine.

Avec une prise de conscience croissante de l’importance de la santé et du bien-être, de plus en plus de personnes accordent de la valeur à des expériences de voyage qui les aident à prendre soin d’eux-mêmes. Le tourisme du bien-être offre l’opportunité de combiner des vacances relaxantes avec des activités bénéfiques pour la santé, ce qui attire un large éventail de voyageurs, des jeunes actifs aux voyageurs seniors.

Selon une étude publiée cette année par Booking, le voyage santé-bien-être est une grande tendance de l’année 2022. Ainsi, 79% des Français interrogés affirment que voyager contribue à leur santé mentale et émotionnelle plus que d’autres formes de repos et de détente.

Enfin, le boom du tourisme de bien-être s’explique par le fait que celui-ci n’est plus réservé aux personnes issues de classes aisées. 28% des voyageurs européens qui souhaitent ce service lors de leurs voyages gagnent entre 18 000 € et 36 000 € par an et investissent moins de 3 000 € dans leurs voyages.

Les facettes du tourisme du bien-être

Les spas et centres de bien-être jouent un rôle central dans le tourisme du bien-être. Ces établissements proposent une gamme de soins et de thérapies de relaxation, allant des massages apaisants aux traitements de beauté revitalisants. Les voyageurs affluent vers ces lieux pour échapper à l’agitation de la vie quotidienne et se faire dorloter dans un cadre paisible.

Aujourd’hui, la France est un des pays les plus prisés pour le tourisme de bien-être. Elle est la 1ère destination de thalassothérapie mondiale, avec 56 centres répartis sur ses 3 littoraux métropolitains. Le pays compte également près de 4 000 spas. Mais l’Hexagone est avant tout réputé mondialement pour ses eaux thermales, avec pas moins de 89 stations et 109 établissements thermaux en activité. L’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont les principales régions thermales.

Les retraites de bien-être et de méditation sont aussi devenues très populaires auprès des voyageurs en quête d’une expérience plus profonde de détente et de connexion intérieure. Ces retraites offrent des activités de méditation guidée, de yoga, de randonnée en pleine conscience et d’autres pratiques de bien-être qui aident les participants à retrouver un équilibre émotionnel et mental.

Le groupe Minor Hotels propose par exemple un voyage vers la pleine conscience avec des praticiens du bien-être dans les hôtels Anantara à Phuket. Connue pour ses plages bordées de palmiers et ses eaux cristallines, Phuket, en Thaïlande, tend à devenir un choix de premier ordre pour les amateurs de bien-être.

Le tourisme de santé et de remise en forme combine, par ailleurs, des vacances avec des programmes de fitness et de santé personnalisés. Les voyageurs peuvent participer à des activités physiques, comme des cours de fitness, des randonnées en nature ou des sports nautiques, tout en se nourrissant de repas sains et équilibrés. Ces expériences visent à améliorer la condition physique et à inculquer de saines habitudes de vie.