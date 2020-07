Insolite : voici le premier hôtel plaqué or du monde 

Il trône au coeur de la capitale du Vietnam : l’hôtel Dolce Hanoi Golden Lake est tout simplement le premier établissement au monde entièrement plaqué or 24 carats. Une petite visite privée, ça vous tente ?

Un hôtel tout d’or vêtu

Le bâtiment est haut de 25 étages et se situe en plein centre-ville d’Hanoï, la capitale vietnamienne. Il vient tout juste d’être inauguré et brille de mille feux. En effet, cet hôtel de luxe se targue d’être le premier hébergement plaqué or au monde, de la façade, aux toilettes, en passant par la chambre, les couverts et la piscine à débordement.

Des tarifs (à peu près) accessibles

Si cela fait rêver certain, d’autres souligneront aussi rapidement cette décoration de mauvais goût. Peu importe ! L’hôtel, lui, mise sur une politique de clientèle ambitieuse, avec des prix attractifs. En effet, selon les dires de Hoa Binh, président du groupe hôtelier Dolce, l’établissement souhaite s’adresser à tout le monde : « des gens ordinaires aux super riches ». À titre d’exemple, si vous souhaitez passer une nuit là-bas, vous devrez dépenser en moyenne 250 dollars. Un tarif élevé, mais pas inaccessible pour un cinq étoiles. Une manière aussi pour l’établissement de s’assurer une clientèle diversifiée, qui saura faire sa pub sur les réseaux sociaux.

Instagrammeurs, instagrammeuses… à vos téléphones, les chambres sont particulièrement attrayantes et ne demandent qu’à être sublimées !