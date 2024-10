Tripadvisor ouvre une porte sur Abu Dhabi en plein Paris

L’agence Tripadvisor et le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi proposent, les vendredi 18 et samedi 19 octobre, un voyage dans la capitale émiratie tout en restant à Paris. Ce sera possible grâce à une expérience exclusive de réalité augmentée gratuite, dans des dômes installés au Forum des Halles.

Le Département de la Culture et du Tourisme (DCT) d’Abu Dhabi et l’agence Tripadvisor s’associent pour offrir un voyage virtuel aux Parisiens depuis le Westfield Forum des Halles, le plus grand centre commercial d’Europe, rapporte le site Sortir à Paris. Baptisé « A Doorway Into Abu Dhabi » (Une Porte vers Abu Dhabi), ce projet innovant est le fruit du travail de Wanderlab, le studio créatif et de contenu interne de Tripadvisor.

Plonger au cœur d’Abu Dhabi depuis des dômes installés au centre de Paris

Les visiteurs auront droit à une expérience immersive multisensorielle unique, qui révolutionne la manière de faire du tourisme. Et cela grâce aux technologies nouvelles comme la projection immersive à 360 degrés, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il sera possible de se plonger dans des lieux emblématiques de la capitale des Emirats Arabes Unis depuis des dômes. Chacune de ces installations projettera une destination unique, dont la merveilleuse Oasis d’Al Ain, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que le Louvre de la ville, une œuvre splendide de l’architecte français Jean Nouvel.

Visiter ses quartiers touristiques et culturels de l’île de Saadiyat

Le public pourra également s’imprégner des vues et des bruits de l’île de Saadiyat sur les rives du Golfe Persique, visiter sa plage immaculée et ses quartiers touristiques ou culturels. Entre les merveilles naturelles et les monuments artistiques, l’on pourra découvrir toute la diversité d’Abu Dhabi avant même de réserver un billet d’avion ! Il est possible de partager des espaces virtuels devant les dômes, donnant l’impression d’être plongé directement dans la ville !

Un portail d’Abu Dhabi

Sur ces dômes, des caméras ont été installées. Elles peuvent reconnaitre les personnes se tenant devant la porte numérique, grâce à l’intelligence et l’apprentissage automatique. Les visiteurs trouveront en outre le portail d’Abu Dhabi, où tout le monde pourra utiliser son téléphone pour projeter une porte qui le transportera directement vers trois destinations exclusives de cette ville. A savoir : Qasr Al Hosn, le parc de mangroves de Jubail et le zoo d’Al Ain.

Un concours pour gagner un voyage de luxe pour deux à Abu Dhabi

Ici, des animations 3D inédites et la réalité augmentée permettront aux visiteurs d’ouvrir le portail, de s’immerger dans la capitale émiratie, et de l’explorer avec la possibilité de prendre une photo souvenir dans le lieu de leur choix. Pour couronner le tout, le DCT d’Abu Dhabi et Tripadvisor offriront un sac avec quelques cadeaux à des personnes. Ils donneront aussi la chance à chacun de remporter un voyage de luxe pour deux à travers un concours.

Une visite vocale virtuelle Alexa à Londres en 2023

Pour cela, il suffit de partager sa photo de vacances sur les réseaux sociaux avec les hashtag #TripadvisorxAbuDhabi #ADoorwayToAbuDhabi. Un tirage au sort permettra ensuite de désigner un gagnant. Ce voyage virtuel et immersif fait partie d’une campagne de promotion d’Abu Dhabi. Des expériences similaires ont déjà eu à Londres l’année dernière. Dans la capitale britannique, Tripadvisor et le DCT Abu Dhabi avaient notamment organisé la première visite vocale virtuelle Alexa au monde.