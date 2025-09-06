Fusion Concept 2025 : RDV au Cirque d’Hiver le 14 septembre pour la finale

Après 6 mois de qualifications dans toute la France et à l’international, le festival international de danses hip-hop freestyle Fusion Concept s’apprête à vivre son dernier raout. La finale de tiendra le 14 septembre au Cirque d’Hiver Bouglione, à Paris, après le Zénith en 2024. Le public assistera à des battles, des rencontres, des ateliers, des lives et des performances artistiques, avec un jury de professionnels réputés dans le monde entier.

Fusion Concept, le festival international dédié aux danses hip-hop freestyle, annonce son retour au Cirque d’Hiver Bouglione, à Paris. Ce rendez-vous culte de la culture urbaine mondiale se tient du 29 août au 14 septembre 2025, jour de la grande finale. Il réunira les meilleurs danseurs de breaking, popping, krump ou litefeet pour un show explosif. Des workshops, battles, DJ sets, conférences et performances artistiques sont également prévus pendant cet évènement soutenu par la Ville de Paris, la RATP ou encore Snipes.

Plus de 20 000 personnes assistent à chaque édition

Créé en 2009 par Kanon Zouzoua, finaliste de « La France a un incroyable talent » en 2017 et membre du collectif Ghetto Style, Fusion Concept est le plus grand festival international de danse hip-hop freestyle. Chaque année, il rassemble à Paris les meilleurs danseurs du monde pour une finale spectaculaire au Cirque d’Hiver au mois de septembre. Plus de 20 000 personnes assistent à chaque édition dans la capitale française, après des qualifications internationales, puis nationales, de février à septembre.

Les dernières phases éliminatoires de Fusion Concept se tiendront samedi 13 septembre

Cette année encore, les phases qualificatives ont eu lieu dans toute la France et à l’international. Elles se sont poursuivies jusqu’aux ultimes sélections parisiennes organisées fin août au Westfield du Forum des Halles. Ces dernières phases étaient réservées à la nouvelle génération de danseurs (« Last Call New G »), à partir de 13 ans. Elles ont offert les ultimes billets pour la finale, prévue au Cirque d’Hiver Bouglione de Paris le 14 septembre. Il y a également eu des ateliers de danse accessibles gratuitement au Westfield du Forum des Halles.

14 équipes de deux danseurs s’affronteront le dimanche 14 septembre

Les festivités se poursuivront le samedi 13 septembre avec de nouveaux ateliers de danse (hip-hop, afro, amapiano, popping et krump) cette fois payants (29,90 €), avant une dernière chance pour les jeunes danseurs de décrocher leur ticket pour la finale lors du mythique « Last Call Part 2 » (entrée participants et visiteurs à 15€). Enfin, le grand final se tiendra le dimanche 14 septembre au mythique Cirque d’Hiver, devant près de 2 000 spectateurs, de 14H à 20H. Ce jour-là, 14 équipes de deux danseurs s’affronteront sous le regard d’un jury expérimenté, composé notamment de Storm, Akamz, Dany Dann et Ladia Yates. Ce jour-là, les finalistes s’affronteront sur scène lors de battles qui s’annoncent renversantes. Au programme : du breaking, du krump, du popping ou encore du litefeet.

Le Fusion Concept 2024 a consacré le binôme français JR Sniper et Queen Naab

Outre les battles prévues ce jour-là, Fusion Concept proposera le 14 septembre des rencontres, des lives et des performances artistiques. Le show, pensé autant pour les initiés que pour le grand public, mêlera performance, créativité et esprit de compétition. En 2024, la finale du Fusion Concept Festival s’était déroulée le 1er septembre au Zénith de Paris. Cette 15e édition a consacré le binôme français JR Sniper et Queen Naab. Elle avait rassemblé des stars telles que Franglish, Tight Eyex, ou encore Danileigh. La finale 2025 promet un nouveau moment fort de la scène hip-hop grâce à l’ambiance du Cirque d’Hiver, qui reprend le flambeau au Zénith.