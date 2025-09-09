Méga-Évolutions : Pokémon à la fête à Paris

Pour fêter le retour des Méga-Évolutions, Pokémon donne rendez-vous à ses fans les 13 et 14 septembre 2025 au Westfield Forum des Halles à Paris. Pendant cet événement gratuit et accessible à tous, la franchise japonaise proposera des activités immersives, des démonstrations exclusives et des surprises pour toute la famille.

Onze ans après l’ouverture d’une boutique éphémère en plein cœur de Paris, à l’occasion du lancement des jeux vidéo de rôle X et Y, Pokémon opère un retour festif dans la capitale française. La franchise nipponne invite les fans des petits monstres de poche au Westfield Forum des Halles les 13 et 14 septembre 2025, entre 10h et 20h, pour mettre en lumière le phénomène fascinant de la Méga-Évolution. Cet événement familial est totalement gratuit et accessible à tous.

Qu’est-ce que la Méga-Évolution ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Méga-Évolution, il s’agit d’une mécanique de jeu permettant à certains Pokémon de révéler leur puissance cachée et de repousser les limites de l’évolution classique. Ce phénomène temporaire libère une énergie immense qui change leur apparence et parfois même leur type afin de remporter un combat. La Méga-Évolution intégrera Légendes Pokémon Z-A, mais aussi le jeu de cartes à collectionner (physique et Pocket) et le nouveau titre stratégique Pokémon Champions. L’événement à Paris représente une opportunité unique pour apprendre à maîtriser cette mécanique stratégique.

Les Pokémon occuperont le centre commercial Westfield du Forum des Halles

Comme les Méga-Évolutions ne sont pas connues de tous, Pokémon compte les révéler au grand public en invitant les dresseurs français à une session de rattrapage les 13 et 14 septembre de 10h à 20h. A cette occasion, les Pokémon occuperont le centre commercial Westfield du Forum des Halles et il sera possible de repartir avec plusieurs goodies. Comme activités, vous pourriez visiter l’office du tourisme d’Illumis, un espace immersif unique, et profiter d’une expérience conviviale autour des mécanismes de la Méga-Évolution. Vous pourriez aussi mettre la main sur des cartes postales d’Illumis en personne ou en virtuel dans Pokémon GO. Il sera même possible de les personnaliser à l’aide d’autocollants de l’évènement, disponibles à la FNAC et à Micromania, ainsi que dans Pokémon GO.

Un voyage pour quatre au pays du Soleil Levant

L’office du tourisme d’Illumis donnera aussi le départ d’une chasse aux tampons sur Pokémon Go. C’est la première fois que ce format d’événement virtuel se déroulera en dehors du Japon. Ce jeu consistera à faire la chasse aux tampons dans Paris. Les dresseurs et dresseuses qui termineront la chasse, avec sept tampons récupérés, partageront leur aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PokemonGOParis. Ils auront une chance de remporter un voyage pour quatre au pays du Soleil Levant ! Pour être l’heureux gagnant, il suffit donc de récupérer les sept tampons, de faire évoluer votre Salamèche en un Dracaufeu méga-évolué, puis de participer au concours en ligne.

Une démo de Légendes Pokémon Z-A sera disponible

Sachant qu’il s’agit d’un voyage pour quatre personnes, vous gagnerez à participer au jeu avec votre escouade Pokémon Go pour maximiser vos chances de partir à l’autre bout du monde entre potes. Les visiteurs pourront également jouer à une démo de Légendes Pokémon Z-A sur la console Nintendo Switch 2. Deux démos seront disponibles dans l’espace de jeu. Là, les fans pourront prendre part au tournoi du Royale Z-A, puis tester leurs talents lors d’un combat contre un Pokémon Méga-Ferox.

Des rencontres avec Pikachu Évoli

En outre, les adeptes de Pokémon auront l’occasion de récupérer des goodies, comme un bandeau cartonné Pikachu et un Pack Loisir du JCC Pokémon. Enfin, comme un évènement Pokémon n’est pas complet sans l’apparition de Pikachu et d’Évoli, la compagnie japonaise organise plusieurs rencontres, entre 11h et 18h. A ne pas manquer donc ! Avec ce rendez-vous festif, Paris se transforme en un terrain de jeu grandeur nature pour faire des découvertes, nouer des liens, et s’émerveiller devant la Méga-Évolution, qu’on soit fan de longue date ou novice.