Nouveau : la culture japonaise à l’honneur chez Ogata Paris 

Les amateurs et amatrices de culture japonaise vont être comblés. Au cœur du 3e arrondissement de Paris vient de s’ouvrir un lieu où le pays du soleil levant est mis à l’honneur. On vous en dit plus sur ce spot dédié à l’art de vivre japonais.

Un espace de plus de 800m² consacré au Japon

Cinq piliers forment le socle de ce nouvel endroit consacré à la culture nippone : thé, cuisine, artisanat, hospitalité et culture. Un programme alléchant qui devrait donner envie à plus d’un parisien. Après deux ans de travaux, Ogata Paris voit enfin le jour. Imaginé par le designer Shinichiro Ogata, il prend place au sein d’un hôtel particulier du XVIIème siècle. Salon de thé, restaurant, boutiques et galerie d’Art se répartissent l’espace sur plus de 800 m².

Un lieu propice à la détente

Épuré et minimaliste, le cadre reflète bien la culture japonaise et son sens de la discrétion et de la finesse. L’ambiance tamisée ajoute une touche de subtilité à ce lieu d’exception. Une véritable invitation à la détente pour profiter de cette expérience et s’évader.

Ainsi par exemple, une boutique-atelier vous propose des thés tout juste torréfiés ainsi que différents wagashi, des sucreries japonaises que l’on retrouve dans la cérémonie du thé, le tout accompagné de pâtisserie typique du pays du soleil-levant. Et pour continuer dans les gourmandises, le restaurant d’Ogata est ambitieux, puisque les chefs promettent une expérience culinaire autour des cinq sens avec une réinterprétation moderne des plats familiaux et régionaux que l’on trouve dans tout le Japon.

Ogata, un pari réussi ? On peut dire que oui, d’autant plus que le défi était de taille : mettre réellement en valeur différents éléments de la culture nippone, sans basculer dans le cliché et en s’adaptant aux visiteurs français et parisiens. Un exercice d’équilibriste, tant sur certains aspects (et en particulier en terme de saveurs et de goûts) les traditions japonaises peuvent être éloignées de ce qu’on connait en France.

Un lieu qui ne devrait donc pas vous laisser indifférent. À découvrir de toute urgence !