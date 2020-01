Cyberpunk 2077 : le jeu le plus attendu de l’année repoussé à septembre 2020

Mauvaise nouvelle pour les gamers amateurs de RPG ultra-immersif : Cyberpunk 2077, la nouvelle merveille du studio polonais CD Projekt Red, attendu depuis deux ans, ne sortira pas le 16 avril de cette année – mais le 17 septembre. Cinq mois d’attente supplémentaire. Autant dire que ceux qui avaient repris goût à The Witcher 3, suite à la sortie de la série Netflix, risquent d’y passer une partie de leur été…

Cyberpunk 2077 a été officiellement présenté durant l’E3 2018, le salon incontournable des jeux vidéo. Il a, d’emblée, provoqué une attente démesurée. Car il est développé par CD Projekt Red, le studio polonais derrière la série The Witcher, qui a révolutionné le concept même de RPG. Mais aussi parce que, pour la première fois, le studio s’aventurait hors de la franchise qui a fait sa gloire.

En promettant en jeu futuriste, dans un univers ouvert en forme de ville tentaculaire, où vous incarnerez un(e) hackeur(se) en pleine enquête. Les premières images donnaient vraiment envie.

Cyberpunk 2077 : des présentations en forme de claques visuelles, qui créent une attente démesurée…

Mais ce n’était rien comparé à la claque de la présentation officielle lors de l’E3 2019. La taille et la complexité du monde (une ville baptisée Night City), des graphismes éblouissants, un temps réel garanti, la liberté quasi absolue laissée aux joueurs (depuis la création du personnage jusqu’à ses compétences, ses spécialisations, son apprentissage) et ses conséquences sur le déroulé du jeu – et même Keanu Reeves, en guest-star, dans un personnage déjà iconique.

Cette présentation était aussi une promesse. Le 16 avril 2020, le jeu allait débarquer sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Stadia a été ajouté depuis). Autant dire que les amateurs rongeaient leur frein. Certes, le succès de la série Netflix adaptée du jeu vidéo a redonné à de nombreux gamers le goût de se repiquer à The Witcher 3 : Wild Hunt, rendant l’attente moins insoutenable.

Cinq mois d’attente supplémentaire avant de jouer à l’auto-proclamée « réussite suprême sur cette génération »

Mais, le 16 janvier 2020, CD Projekt Red a offert une jolie douche froide à ses aficionados. La sortie de Cyberpunk 2077 est décalée au 17 septembre 2020. Le studio polonais s’excuse tout en maintenant les fans en haleine : le jeu est « terminé et jouable », mais « il y a encore du travail » pour faire de Cyberpunk 2077 la « réussite suprême sur cette génération ».

« Night City est massive — pleine d’histoires, de contenus et d’endroit à visiter, et, au regard de cette complexité et de cette échelle, nous avons besoin de plus de temps pour tester, corriger et peaufiner », complète CD Projekt Red. Patienter pour être époustouflé ? Le jeu en vaut sans doute la chandelle, mais Cyberpunk 2077 se condamne à l’excellence. Cela tombe bien : c’est ce que vise CD Projekt Red. Rendez-vous dans cinq mois, donc !