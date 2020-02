Corée du Sud : une femme présente le JT pour la première fois 

Elle s’appelle Lee So-jeong et vient de marquer l’histoire du petit écran de la Corée du Sud. En effet, elle est la première femme à devenir l’animatrice principale du journal télévisé le plus regardé du pays, poste autrefois réservé aux hommes.

L’envie de bousculer les codes en Corée du Sud

Cinq fois par semaine, elle prend son poste d’animatrice du journal télévisé «News 9», le JT de la chaîne publique coréenne KBS. Si la Corée du Sud suit un mouvement de dynamisme économique et d’avancées technologiques, il y a encore quelques domaines où ce pays n’était pas si en avance que ça. Ainsi, le poste d’animatrice de journal télévisé était encore réservé aux hommes et il aura fallu attendre le mois de novembre 2019 pour voir une femme prendre cette fonction.

À 43 ans, Lee So-jeong a déjà bien fait bouger les mœurs de ce petit pays. En effet, elle travaille aux côtés d’un homme plus jeune qu’elle et a clairement expliqué à l’AFP vouloir bousculer les codes pour « capter un public plus jeune ». Et ça fonctionne ! L’audience du journal a progressé de 9,6 à 11% depuis qu’elle le présente. Lee So-jeong reste cependant très lucide et sait qu’elle n’a pas droit à l’erreur : « si j’échoue, cela pourrait déshonorer l’ensemble des femmes journalistes ». Une pression importante pèse ainsi sur ses épaules afin d’ offrir à ses confrères féminines « plus d’opportunités » dans le domaine du journalisme.

Répondre aux exigences de l’époque

Cette visibilité 100% féminine pourrait également contribuer à faire changer les mentalités parfois trop traditionnelles de la Corée du Sud. En effet, l’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’avère encore plus élevé que dans d’autres pays développés : en moyenne, les femmes ne gagnent que 66% du salaire des hommes. Pour le directeur de l’information de la chaîne KBS, le moment était donc le bon « pour répondre aux exigences de l’époque ».