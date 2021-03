Présidentielle 2022 : les femmes d’ADP-Maliba promettent le Palais de Koulouba à Aliou Diallo

Prévue courant 2022, la présidentielle malienne opposera des figures politiques montantes, dont Aliou Boubacar Diallo. Alors que ce dernier figure parmi les favoris du scrutin, les femmes de son parti, ADP-Maliba, promettent de lui offrir le Palais de Koulouba.

La présidentielle malienne de 2022 se prépare activement depuis quelques semaines. Entre tournées, installations de bureaux et rencontres, les partis politiques ont un calendrier chargé. ADP-Maliba, par exemple, opère actuellement une réorganisation de ses structures, en même temps qu’il se déploie à l’étranger (Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, République du Congo). Piliers du parti de la Balance, les femmes souhaitent prendre la tête du bataillon qui mènera Aliou Diallo à la victoire finale. Celles de la Commune 5 de Bamako ont donné le ton en organisation une importante rencontre le lundi 8 mars 2021, Journée Internationale des droits des femmes.

Plus de 400 femmes se sont rassemblées sur le terrain du Quartier-Mali à Bamako pour une compétition de football. Cet évènement a enregistré la participation du Secrétaire Général Cheick Oumar Diallo (COD), par ailleurs président national des jeunes d’ADP-Maliba. Il a dit être impressionné par le dynamisme et la qualité de leadership de la présidente des femmes de la Commune 5, Mme Sangaré Bida Soumano. Selon lui, elle est en train de se « mettre à la hauteur des futurs grands leaders féminins du Mali ».

Les femmes et les jeunes au cœur de la politique d’ADP-Maliba

Honoré par ces propos, Bida Soumano a promis de mobiliser ses amazones pour remporter la bataille de 2022. « En 2022, il faudra qu’on fasse un match pareil et qu’on le remporte sans discussion. Aliou à Koulouba, ce n’est plus qu’une question de temps », a-t-elle lancé. Cette intervention de Mme Bida Soumano rappelle à quel point les femmes se trouvent au cœur de la machine ADP-Maliba, tout comme les jeunes. Aliou Diallo a fait de ces deux catégories de militants, l’une des priorités de sa politique. Il veut leur donner le pouvoir. On comprend pourquoi, les femmes et les jeunes les plus brillants du Mali adhèrent massivement à ce parti. Pour preuve, la plus jeune députée malienne est issue d’ADP-Maliba. Il s’agit de Salimata Traoré, 26 ans, une étudiante élue dans sa commune natale de Ségou, lors des législatives d’avril 2020. On se souvient aussi qu’en 2013 le plus jeune député élu, Amadou Thiam [il avait alors 29 ans] venait d’ADP-Maliba.

Trente ans de philanthropie en direction des femmes

Dans son ambitieux programme intitulé « Plan Marshall pour le Mali », Aliou Diallo accorde beaucoup d’importance aux jeunes et aux femmes. Il a prévu leur offrir des emplois grâce à la création de dizaines de milliers d’entreprises. Pour les femmes, le milliardaire malien fait déjà beaucoup depuis près de trente ans, à travers sa Fondation Maliba. Celle-ci a financé plus de 700 projets générateurs de revenus et réalisé plus de 300 forages d’eau équipés en pompes solaires dans le milieu rural. Elle a aussi construit 300 moulins à grain distribués à des organisations féminines rurales et 130 forages d’eau potable. La Fondation Maliba œuvre surtout à l’autonomie des femmes en lançant régulièrement des programmes de formations des femmes. Plus de 1.000 femmes apprennent, depuis janvier 2021, à fabriquer et commercialiser des savons dans le District de Bamako, à Nioro du Sahel et à Kayes.