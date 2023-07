La sieste : clé d’une bonne santé selon la science

Et non, la sieste n’est pas qu’une pratique réservée aux tout-petits et aux personnes âgées! Cette dernière a gagné en popularité ces dernières années auprès des adultes car, selon la science, faire une sieste peut avoir un impact significatif sur notre santé physique et mentale.

La sieste : des bienfaits sur la santé physique

Des études ont tout d’abord montré que la sieste a un effet positif sur les performances cognitives. Une recherche menée par Sara C. Mednick et ses collègues à l’Université de Californie a révélé que la sieste permet d’améliorer la mémoire, la créativité et la capacité d’apprentissage. Ils ont constaté que les personnes qui font des siestes régulières ont des capacités cognitives accrues par rapport à celles qui n’en font pas.

La sieste a également été associée à une diminution du stress et de l’anxiété. Une étude publiée dans le journal « Psychological Bulletin » a démontré que la sieste peut aider à réduire les hormones de stress, telles que le cortisol, dans le corps. Cela pourrait avoir un impact positif sur notre bien-être général et notre résilience face aux défis quotidiens.

Et la santé mentale?

Vous pensiez que la sieste n’avait aucun effet sur la santé mentale? Des chercheurs de l’Université du Michigan ont prouvé le contraire. Une ét ude a montré que la sieste peut améliorer l’humeur et réduire les symptômes de dépression. En donnant à notre cerveau un temps de repos supplémentaire, la sieste p eut contribuer à réguler les émotions et favoriser un état d’esprit plus positif.

Une sieste brève, d’environ 20 à 30 minutes, peut stimuler la vigilance et la concentration. Le professeur Richard Wiseman, de l’Université de Hertfordshire, a mené une étude sur les effets de la sieste et a constaté que les participants qui avaient fait une courte sieste étaient plus alertes et concentrés par la suite.

La durée idéale d’une sieste dépend de plusieurs facteurs, notamment l’âge, les besoins individuels et le temps disponible. Cependant, pour les adultes, une sieste courte de 20 à 30 minutes est souvent recommandée pour améliorer les performances cognitives sans entraîner de somnolence excessive.

La sieste, c’est tout un art!

L’art de la sieste stratégique, également connu sous le nom de « power nap« , est devenu populaire dans les milieux professionnels et académiques. Certaines entreprises encouragent même leurs employés à faire des siestes pour améliorer leur productivité et leur bien-être au travail. Selon les recherches, une sieste courte durant la journée peut être plus bénéfique qu’une pause déjeuner prolongée, car elle permet de recharger rapidement les batteries et de revenir au travail avec plus d’énergie et de concentration.



Dans certains cas, la micro-sieste, ou sieste de quelques secondes seulement, est également recommandée. Le célèbre peintre Salvador Dali la pratiquait en position assise, tenant une cuillère entre ses doigts et en s’endormant, il lâchait sa prise. Evidemment, le bruit que provoquait la chute de l’objet le réveillait immédiatement. Cette sieste est similaire à celle que vous ressentez lorsque vous vous réveillez la tête penchée devant votre ordinateur.

La fourchette idéale d’une “power-nap” est de 15 minutes à 20 minutes. Cette durée laisse suffisamment de temps pour entrer quelques minutes dans le sommeil léger et permet de se sentir en forme toute l’après-midi. Mais attention, en semaine, à ne pas aller au-delà de 30 minutes de sieste au total, sans quoi l’individu peut entrer dans une phase de sommeil profond qui peut perturber le sommeil nocturne.