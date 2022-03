Altos, la Biotech américaine qui rêve d’abolir le vieillissement

La reprogrammation cellulaire va-t-elle nous permettre de nous rajeunir à l’infini ? La start-up américaine Altos Lab le promet, et a déjà recueilli trois milliards de dollars dans sa levée de fonds. Un record qui suscite des espoirs… et des craintes ?

La vie a-t-elle la même saveur si on ne vieillissait pas ? La finitude de l’existence ne participe-t-elle pas à lui donner sa valeur ?

Nous ne sommes pas encore arrivés à maîtriser l’immortalité, mais le vieillissement, cela pourrait-être pour bientôt.

C’est le projet des travaux de la start-up américaine Altos Labs. Et cette idée séduit les investisseurs : l’entreprise a récemment levé 3 milliards de dollars de fonds, comme le rapporte le magazine britannique The Economist. À l’été 2021, elle avait déjà récolté 270 millions de dollars. Parmi ces généreux investisseurs, on trouve l’ancien PDG D’Amazon Jeff Bezos, première fortune mondiale.

« Ces 3 milliards constituent presque un chèque en blanc, qui va alimenter une recherche tous azimuts au cours des cinq ou dix prochaines années. Quand on sait qu’en France, un laboratoire moyen de 15 personnes a du mal à trouver 300.000 euros pour faire son travail, on ne peut qu’envier nos collègues américains », soupire Jean-Marc Lemaître, de l’Institut de génomique fonctionnelle de l’université de Montpellier dans É.

Altos Labs travaille sur le vieillissement des cellules et sur les façons d’inverser le processus en greffant des cellules souches sur des tissus et des organes pour les réparer. Cette discipline ouvre la voie à cette immortalité, ou du moins, un potentiel rallongement de l’espérance de vie.

Un potentiel réalisé par l’introduction de certaines molécules étant jeune, qui resteront inactives la première moitié de notre existence avant d’être enclenchées pour produire un rajeunissement de notre corps ; « Au moment où vous commencerez à constater et ressentir les effets de l’âge, probablement vers le milieu de la quarantaine, on vous prescrirait un mois de traitement à la doxycycline […] Vos cheveux blancs disparaîtraient. Vos plaies cicatriseraient plus vite. Vos rides s’estomperaient. Vos organes se régénéreraient. Vous auriez l’esprit plus vif, vous entendriez à nouveau toutes les fréquences aiguës et n’auriez plus besoin de lunettes pour lire le menu […] Comme Benjamin Button, vous ressentiriez les sensations d’une personne de 35 ans. Puis de 30 ans. Puis de 25 ans. Mais contrairement à Benjamin Button, vous n’iriez pas au-delà de cette limite, car la prescription serait interrompue […] Vous auriez rajeuni d’environ deux décennies sur le plan biologique, physique et mental, sans avoir perdu quoi que ce soit de votre savoir, de votre sagesse ou de vos souvenirs. »

Le but ? Esthétique évidemment, mais surtout médical : éviter toute les maladies liées de près ou de loin au vieillissement de l’organisme, comme l’arthrose, certains cancers, la DMLA ou Alzheimer.