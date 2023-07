Le Sleep Divorce : une approche…particulière pour aider au bien-être général

De nombreux couples se retrouvent confrontés à des problèmes de sommeil liés au partage d’un lit. Heureusement, une approche novatrice gagne en popularité : le « sleep divorce » ou « divorce du sommeil« . Cette pratique consiste à dormir dans des lits séparés afin d’améliorer la qualité du sommeil et favoriser le bien-être général de son partenaire.

Le sleep divorce : Qu’est-ce que c’est ?

Le partage du lit peut être une expérience agréable et réconfortante pour de nombreux couples. Cependant, certaines personnes peuvent être plus sensibles aux mouvements, aux ronflements ou aux horaires de sommeil différents de leur partenaire. Cela peut entraîner des perturbations du sommeil, des insomnies et une qualité de sommeil globalement médiocre. Le manque de sommeil régulier et réparateur peut avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale des individus.

Le sleep divorce est une approche qui consiste à dormir dans des lits séparés tout en maintenant une relation conjugale dans les autres aspects de la vie quotidienne. Cette pratique offre aux partenaires la liberté de choisir un environnement de sommeil qui leur convient le mieux, sans compromettre leur intimité ou leur lien émotionnel. En dormant séparément, ils peuvent mieux contrôler leur propre environnement de sommeil et ainsi améliorer leur qualité de sommeil.

« Le sleep divorce peut être une solution efficace pour améliorer la qualité du sommeil des individus et ainsi renforcer leur bien-être général. Il n’affecte pas négativement l’intimité et la qualité des relations entre partenaires. » estime une étude publiée dans la revue « Sleep Review ».

Les avantages du sleep divorce sur le bien-être général

En dormant séparément, les partenaires peuvent éviter les perturbations du sommeil causées par les mouvements, les ronflements ou les habitudes de sommeil différentes, ce qui conduit à un sommeil plus profond et plus réparateur.

En outre, les problèmes de sommeil partagé peuvent entraîner des disputes et des tensions au sein du couple. En optant pour le sleep divorce, ces sources de stress sont réduites, ce qui peut améliorer la qualité globale de la relation.

Un sommeil de meilleure qualité contribue de ce fait à renforcer le système immunitaire, à améliorer la concentration, la mémoire et l’humeur. Ainsi, le sleep divorce peut avoir un impact positif sur la santé physique et mentale des partenaires.

« Le sleep divorce permet aux individus de mieux comprendre leurs propres habitudes de sommeil et de créer un environnement de sommeil optimal pour eux-mêmes. Cela peut avoir des effets bénéfiques significatifs sur leur santé physique et mentale. » a souligné le Dr. Sara Nowakowski, spécialiste du sommeil et chercheuse à l’Université de Stanford.