Parler tout seul : une pratique étrange mais bénéfique pour la santé 

Parler tout seul est une habitude souvent perçue comme étrange ou même comme un signe de déséquilibre mental. Pourtant, de nombreuses personnes, peut-être plus que l’on ne l’imagine, s’adonnent à cette pratique. Selon les spécialistes, il s’agit même d’une forme d’intelligence et pourrait être bénéfique pour la santé mentale et le bien-être.

L’art de se parler à soi-même

Parler tout seul, connu sous le nom de « monologue intérieur », est le fait de se parler à voix haute ou mentalement, sans qu’il y ait d’interlocuteur. Cette pratique prend différentes formes, comme la répétition des tâches à accomplir, l’expression des émotions ou encore la réfléxion. Elle peut survenir dans diverses situations de la vie quotidienne, que ce soit en planifiant une journée, en prenant des décisions, ou même en se rassurant dans des moments de stress.

Une forme d’intelligence et de traitement de l’information

Contrairement aux idées reçues, parler tout seul n’est pas seulement le signe d’une imagination débordante. Les chercheurs ont découvert que cette pratique est liée à des processus cognitifs sophistiqués, tels que la planification, la résolution de problèmes et la prise de décision. Le monologue intérieur permet de structurer ses pensées et d’organiser les informations, favorisant ainsi une meilleure compréhension des situations et des problèmes.

Les bienfaits pour la santé mentale

Parler tout seul peut également avoir des effets positifs sur la santé mentale. C’est ce qu’à démontré Emile Coué au début des années 1900, sous le nom de pratique d’autosuggestion consciente. En exprimant ses émotions à voix haute, on apprend à mieux les comprendre et à les gérer. “Les phrases d’auto affirmation sont conçues pour promouvoir des pensées, des sentiments et des attitudes positives” comme l’explique le docteur.

Ces phrases particulièrement bénéfiques dans la gestion du stress, de l’anxiété, promeuvent des habitudes alimentaires saines ou encore améliorent les relations et les performances académiques. Les phrases d’auto-affirmation sont notamment utilisées en thérapie pour traiter la dépression et le doute.

Le monologue intérieur aide aussi à renforcer la confiance en soi en se donnant des encouragements et en se valorisant. Mais gare au jugement de valeurs du type “je suis intelligent”!

Un moyen d’améliorer ses compétences sociales

Le fait de se parler à soi-même peut être un moyen d’améliorer ses compétences sociales. En répétant des conversations ou en imaginant des situations sociales, on se prépare mentalement à interagir avec les autres. Cela réduit le sentiment d’appréhension sociale et favorise une meilleure communication.

Un outil pour la résolution de problèmes

Enfin, le monologue intérieur est un outil puissant pour la résolution de problèmes. En discutant des différents aspects d’un problème à voix haute, on peut envisager des solutions créatives et trouver des idées auxquelles on n’aurait pas pensé autrement. Cette approche réflexive permet de stimuler l’esprit critique et aide à trouver des solutions plus efficaces.