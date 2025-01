Le triangle amoureux, une relation plus toxique que romantique

Si la littérature et le cinéma présentent le triangle amoureux comme une situation romantique, il n’aurait rien d’idyllique dans la vraie vie. Plusieurs psychologues et sexologues mettent en garde contre ce type de relation, car jugé toxique. Il impacterait négativement la santé mentale des protagonistes.

Bon nombre d’œuvres littéraires, de films et de créations de la pop culture (mangas, BD, animés) élèvent le triangle amoureux au rang de relation romantique pure. Les trois protagonistes sont présentés comme vivant heureux et sainement leur passion.

Les cas abondent dans le cinéma

On retrouve le triangle amoureux dans Le Journal de Bridget Jones, avec Bridget, Mark et Daniel ; et dans Twilight avec Bella, Edward et Jacob. La même dynamique se trouve au cœur des films « Jules et Jim » (avec Jules, Jim et Catherine) et « César et Rosalie »( César , Rosalie et David) ou encore dans la pièce théâtrale « Cyrano de Bergerac » (avec Roxane, Christian de Neuvilette et le comte de Guiche).

Le triangle amoureux n’a rien à voir avec le trouple ou le polyamour

Pourtant, dans la vraie vie, le triangle amoureux n’est pas toujours sain et rose. Il s’avère plutôt toxique car impactant négativement la santé mentale des personnes impliquées. Les psychologues et sexologues sont aujourd’hui nombreux à prévenir contre ce type de relation. Mais qu’appelle t’on au juste un triangle amoureux ? Il faut d’emblée préciser qu’un triangle amoureux n’a rien à voir avec le polyamour ou le trouple, qui sont des unions librement choisies et où les partenaires connaissent l’existence des autres, vivent sous le même toit quelques fois.

Seule la personne aimée maîtrise le jeu

Dans le triangle amoureux, en revanche, seule la personne aimée des deux autres sait l’existence de tous. Il arrive souvent que les prétendants savent la situation et se connaissent, mais rien n’est clair. Seule la personne au centre de l’attention maîtrise le jeu, tire les ficelles et les deux autres suivent, malgré eux. Ceux-ci se battent pour elle, pour la conquérir, l’avoir pour eux seuls. Parfois l’un des protagonistes est contraint de jouer le second rôle, pour ne pas perdre. L’être disputé peut être un homme comme une femme.

Dans le triangle amoureux, l’indécision règne en permanence

Le triangle amoureux se distingue aussi de l’infidélité en ce sens que la personne désirée n’est pas dans un couple. Elle ne sollicite pas une troisième personne pour combler un vide. Dans le triangle amoureux, il n’y a pas d’engagement ou de choix réel, rien que de l’indécision (voulue) de la part de la personne aimée. Ajoutons que ce type de relation implique que les protagonistes s’aiment. Il faut donc exclure les relations intéressées.

Le triangle amoureux provoque une spirale de sentiments dangereux

Selon Céline Vendé, thérapeute de couple et sexologue, qui se confiait au magazine Cosmopolitan, le triangle amoureux « peut engendrer de la jalousie et de la rivalité, avec deux personnes qui vont se disputer l’amour et l’affection d’une troisième ». Les tensions passionnelles peuvent aussi se transformer en animosité envers l’être aimé ou en crises de panique conduisant à des comportements obsessionnels et des complexes. Pis, le chagrin flirte avec le meurtre ou le suicide, par désespoir.

Il faut mettre carte sur table dès le départ

Du côté de l’être aimé, on se sent dans un premier temps flatté(e) d’être courtisé(e). Le fait de voir deux personnes se battre pour soi renforce l’ego. Mais, des sentiments contraires vont vite apparaître et créer un climat d’instabilité. On ne saura plus qui choisir. En même temps on ne veut pas choisir. Ce qui peut conduire cette personne à fuir l’engagement et la vie de couple. Pour les trois protagonistes, le salut viendra de la franchise. Il faut mettre carte sur table dès le départ, clarifier la situation et exprimer ses attentes. Ensuite, libre à chacun de rester ou de s’en aller.