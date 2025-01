Nouvel An Chinois : les principales festivités à Paris

En 2025, le Nouvel An Chinois a lieu le 29 janvier. C’est l’année du Serpent de Bois, qui symbolise la vigueur et la vitalité. Pour l’occasion, Paris organise plusieurs défilés et de nombreuses festivités. Notamment dans le Faubourg Saint Honoré, où une trentaine d’artistes animeront le cortège festif.

Le Nouvel An Chinois – aussi appelé « Nouvel an lunaire », « Fête du printemps » ou « Fête du Têt » chez les Vietnamiens et les Coréens notamment–tombe cette année le 29 janvier. Après le dragon de feu l’an dernier, il célèbre en 2025 le serpent de bois. Pour rappel, l’astrologie chinoise compte douze animaux : le dragon, le serpent, le tigre, le chien, le buffle, le cheval, le singe, le lapin, la chèvre, le cochon, le coq et le rat.

Le Nouvel An Chinois célèbre les animaux selon un cycle bien défini

Ces animaux sont célébrés chaque année, les uns après les autres, selon un cycle bien défini. Ils déterminent le signe astrologique d’une personne en fonction de son année de naissance. Ils forgeraient aussi leur caractère et leur destinée. Les individus nés sous le signe du serpent sont censés avoir beaucoup de chance en 2025. Les vertus qui devraient s’exprimer en eux sont la sagesse, la discrétion, l’agilité, la séduction et la sympathie. Ils devraient également jouir de la prospérité et de la longévité dans leur vie en général.

Le Faubourg Saint Honoré a encore prévu un défilé coloré pour le Nouvel An Chinois

Pour fêter le Nouvel An Chinois 2025, placé sous ce signe du serpent de bois, Paris organise plusieurs festivités, autour des défilés. Comme tous les ans, un défilé est prévu dans le 8e arrondissement, du côté Faubourg Saint Honoré, le mercredi 5 février. Pour l’occasion, une trentaine d’artistes investiront le quartier pour accompagner le cortège au rythme des percussions. Le Comité du Faubourg Saint Honoré mettra à l’honneur les traditions et le folklore asiatique, avec des lions, des lanternes et des dragons qui s’empareront des rues parisiennes, dans une symphonies de sons exotiques et de couleurs chatoyantes.

Les quartiers arboreront des décorations traditionnelles

Un autre défilé se tiendra le 9 février 2025 dans les rues du 13e arrondissement entre l’avenue de Choisy, la porte de Choisy et l’avenue d’Ivry. A ce niveau, le public aura droit à de la musique asiatique – orchestrée par des cymbales et tambours – des costumes traditionnels, des tigres et dragons colorés, le tout dans la bonne humeur. Outre les cortèges flamboyants, certains quartiers arborent des décorations, tandis que les restaurants s’affaireront à préparer des menus spéciaux.

Des festivités prévues par la diaspora vietnamienne

Le Nouvel An Chinois n’étant pas que chinois, mais largement asiatique, l’Union Générale des Vietnamiens de France (UGVF) organise également des festivités. Le 1er février 2025, au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, elle offrira une grande fête. Celle-ci comprendra un marché, un spectacle, des animations et une soirée dansante. Cet événement permettra de donner un coup de projecteur sur la tradition vietnamienne et au-delà sur les cultures asiatiques qui fêtent Le Nouvel An Lunaire.

Le Nouvel An Chinois à l’honneur dans deux grands musées parisiens

Parmi les autres événements prévus à Paris figure l’Asian street food Festival. Ce rendez-vous gastronomique se tiendra les 25 et 26 janvier 2025 au Trinquet Village by Poza dans le 16e arrondissement de Paris. On peut enfin citer l’initiative du musée Cernuschi et du musée Guimet, les seuls grands centres culturels parisiens à consacrer des collections aux arts asiatiques. Ces lieux proposeront chacun des animations à l’occasion du Nouvel An Chinois.