Couple Barack et Michelle Obama : y’a-t-il de l’eau dans le love ?

Depuis plusieurs jours des rumeurs courent sur un possible divorce entre Barack Obama et son épouse Michelle. On les voit désormais rarement ensemble en public, et quand c’est le cas il y a un certain froid entre eux. L’ancien président a tenté de rassurer avec un message d’amour sur les réseaux sociaux, à l’occasion de l’anniversaire de Michelle.

Barack et Michelle Obama serait il en instance de divorce, après trente ans d’un amour inconditionnel et exemplaire ? C’est la rumeur qui court actuellement aux États-Unis et elle repose sur une poignée de situations inhabituelles pour ce couple iconique.

Michelle Obama absente de la cérémonie d’hommage à Jimmy Carter

Premier fait intrigant. Le 9 janvier dernier, alors que l’ancien couple présidentiel était attendu à la cathédrale nationale pour le dernier hommage à Jimmy Carter, Michelle Obama n’a pas fait le déplacement aux côtés de son époux, comme il est de tradition. Beaucoup ont interprété cette absence comme le signe révélateur d’un problème chez les Obama. Les Américains le pensent d’autant que le duo n’avait jusqu’ici jamais manqué ce genre d’événements protocolaires depuis 2008, année de leur arrivée à la Maison blanche.

…ainsi qu’à l’intronisation de Donald Trump

Deuxième fait. Michelle Obama a également manqué le lundi 20 janvier l’investiture de Donald Trump, alors que son époux y était. Cette nouvelle absence a achevé de convaincre de nombreux Américains qu’il y a bel et bien de l’eau dans le gaz. « Je l’ai dit, les Obama vont divorcer », a écrit un internaute sur X. Certains intervenants pensent toutefois qu’il ne faut pas exagérer. Selon ceux-ci, il pourrait y avoir une raison simple à cette absence, peut-être une occupation.

Michelle Obama ne pouvait pas se rendre à « l’investiture d’un criminel »

Un internaute avance que Michelle Obama n’a pas pu aller à la cérémonie d’hommage de Jimmy Carter parce qu’elle est en deuil de sa mère. « Vous croyez tous à un TikTok qui suggère qu’elle et Barack divorcent seulement parce qu’elle a raté un enterrement ? ». La même personne affirme aussi que Madame Obama ne pouvait pas se rendre à « l’investiture d’un criminel », en l’occurrence Donald Trump.

L’ex première Dame serait connue pour sa franchise

Ce dernier argument peut prévaloir. On sait tous que l’ancienne First Lady ne porte pas en cœur Donald Trump, comme bon nombre d’Américains démocrates. Contrairement à d’autres, présents à l’investiture pour la forme, elle ne serait pas douée dans l’hypocrisie. Michelle Obama serait connue plutôt pour sa franchise et son franc-parler. D’ailleurs, dit-on, elle n’avait pas l’obligation d’y aller car n’étant pas une politique.

« Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie »

Barack Obama a démenti les rumeurs sur un divorce de son couple via un post sur X, le samedi 18 janvier, à l’occasion du 61e anniversaire de son épouse. Il a posté une simple photo d’eux ensemble, autour d’une table dressée, avec une belle déclaration : « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie. Tu remplis chaque pièce de chaleur, de sagesse, d’humour et de grâce – et tu es superbe quand tu le fais. J’ai tellement de chance de pouvoir vivre les aventures de la vie avec toi. Je t’aime ! », a écrit le premier et seul président noir des États-Unis.

Aucun signe de discussion entre les Obama lors d’un dîner en décembre

Mais ce tendre message suffira t’il à calmer les rumeurs ? Pas si sûr. Judi James, experte en langage corporel, est revenue sur la dernière fois qu’ils ont été vus ensemble lors d’un dîner au restaurant à Los Angeles début décembre. Elle relève que les Obama n’ont montré « aucun signe de discussion ou de complicité » au cours de ce rendez-vous.

Michelle Obama en a eu marre de gérer seule leurs filles

A la sortie du restaurant, l’ex-président a d’ailleurs été vu en train de marcher derrière sa femme, « l’air plutôt sombre », note Judi James. A ces faits inhabituels, on peut ajouter les révélations du magazine américain Page Six sur une supposée liaison entre Barack et l’actrice Jennifer Aniston, laquelle avait fermement démenti l’affaire. Pour terminer, relevons que Michelle avait déjà fait des reproches à son mari dans une interview. Elle a confié en avoir eu marre a un moment de s’occuper seule de leurs filles Malia et Sasha. Pis, elle aurait eu parfois envie de « le (Obama) jeter par la fenêtre »….