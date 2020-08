Nouvelles habitudes alimentaires et sportives : le bilan du confinement 

La période de confinement n’aura pas été sans conséquence pour les Français. Entre kilos en plus, perte de poids et (re)mise au sport, petit bilan de cette vie de confinés.

Suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, les Français ont tous été confinés chez eux du 17 mars au 11 mai. Cette mise à pied forcée a clairement modifié les habitudes et les routines de nos compatriotes. Qu’il s’agisse du travail, de l’alimentation ou de l’activité sportive, tous ces changements n’ont pas forcément été bénéfiques pour la santé.

35% des Français ont pris du poids

L’EREN (Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle) a récemment publié un rapport préliminaire qui décrivait les différents comportements nutritionnels chez plus de 37.252 Français adultes comme l’explique le journal Le Monde. Cette étude est mise en ligne sur MedRxiv et toutes les données exploitées proviennent des personnes ayant participé à l’étude NutriNet-Santé, une plateforme qui évalue les relations entre la santé et la nutrition en utilisant la participation de ses internautes.

Le constat est simple, au total, ce sont plus de 35% des Français qui ont pris du poids, en moyenne 1,8 kilos. 53% des personnes interrogées déclarent avoir réduit leur rythme d’activité physique, ce qui expliquerait cette petite prise de poids.

23% ont augmenté leur apport énergétique pendant le confinement

23% avouent aussi avoir augmenté leur apport énergétique avec en moyenne +443kcal/jour. 21% déclarent également avoir augmenté la part de grignotage dans la journée ainsi que la consommation de sucreries liée à une diminution de la consommation de produits frais, « fruits et poisson en particulier ».

A contrario, 23% des participants affichent 2 kilos en moins sur la balance. Pour leur part, on note une augmentation de l’activité physique, du temps passé à cuisiner des produits frais et une volonté de rééquilibrage alimentaire pour 14% des participants. Comme le note la plateforme NutriNet-Santé, « Ces modifications semblent avoir été une adaptation favorable à la situation, entreprise par des individus ayant davantage les moyens et/ou les opportunités, et avec plus de marge de progrès au niveau nutritionnel, ou encore des individus préoccupés par leur santé et leurs risques face à la Covid-19 ».

42% n’ont pas modifié leur comportement nutritionnel

Enfin, 42% des personnes interrogées admettent ne pas avoir modifié leur comportement nutritionnel et n’ont ni pris ni perdu de poids. Dans cette catégorie on observe notamment toutes les personnes qui ont continué à travailler hors du domicile pendant le confinement.