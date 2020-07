Covid-19 : il roule 3500 km en vélo pour rejoindre sa famille 

Décidément, le coronavirus nous aura tout fait voir ! Pour rejoindre sa famille, ce jeune grec qui étudie en Écosse a effectué un voyage de 48 jours en vélo jusqu’à Athènes.

3500 kilomètres effectués en vélo

Plus de 3500. C’est le nombre de kilomètres effectués par Kleon Papadimitriou, jeune étudiant grec en Écosse. Alors qu’il effectue sa troisième année d’étude à l’Université d’Aberdeen en Écosse, Kleon Papadimitriou ne s’attendait pas à devoir faire autant de vélo.

À la fin du mois de mars, alors que la plupart des pays européens sont rentrés en période de confinement suite à l’épidémie de coronavirus, Kléon souhaite prendre un billet d’avion pour rentrer chez lui à Athènes. Seulement voilà, si la plupart de ses amis ont déjà quitté le pays, il se retrouve bloqué en Écosse, tous les vols pour la Grèce étant été annulés.

Souhaitant tout de même retrouver sa famille, il lui vient alors une idée folle : rejoindre la Grèce à vélo. Après un rapide coup d’oeil sur la route et la distance à parcourir, c’est plus de 3500 kilomètres qui l’attendent. Une fois l’aval de ses parents, il installe une application sur son téléphone permettant de le géolocaliser à n’importe quel moment.

50km à 120km par jour pour rejoindre Athènes

Le 10 mai, il commence son voyage et parcourt en moyenne 50 à 120 km par jour. Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Est de l’Italie… les pays défilent et les jours avancent. Pour dormir, on se croirait dans l’émission phare de la chaîne M6, Pékin Express. Chez des amis, des connaissances ou en camping sauvage, Kléon se débrouille et continue son chemin. Il arrive finalement au port de Patras, En Grèce et rejoint Athènes le 27 juin, soit 48 jours après son départ.

Famille et amis l’attendent mais également de nombreux inconnus qui ont suivi son parcours et qui l’accueillent avec admiration et une immense joie. Un moment très émouvant donc et surtout un grand soulagement pour ses parents.