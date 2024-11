Disneyland Paris : Disney village se refait une beauté

Depuis deux ans, Disney Village fait l’objet d’une transformation d’envergure, qui devrait lui donner une image à la hauteur de la réputation de Disneyland Paris. Cette métamorphose exceptionnelle se fait par étape, la première s’étant achevée l’année dernière. La seconde a démarré cette année et devrait se terminer d’ici 2026.

Figé dans le temps depuis les années 90, Disney village ne présentait plus une image à la hauteur de la réputation de Disneyland Paris. Cette zone commerciale et de divertissement avait besoin de se refaire une beauté, trente ans après son ouverture, le 12 avril 1992, en même temps que le Disneyland Park.

Disney Village bénéficie d’un grand plan de transformation pluriannuel

À l’occasion du trentième anniversaire de la destination, Disneyland Paris a annoncé en mars 2021 un grand plan de transformation pluriannuel de Disney Village. Ce chantier titanesque, qui s’étend sur les 40 000 m2 de la zone, devait durer de 5 à 6 ans. Situé entre les parcs à thèmes (Disneyland Park et Walt Disney Studios Park) et le complexe hôtelier du Resort, cet espace se composait à l’origine de 8 boutiques, 16 restaurants et de quelques lieux de divertissement comme le cinéma Gaumont.

Le projet de métamorphose confié à l’architecte Greg Ashton

Le design originel de Disney Village est l’œuvre de Frank Gehry, un architecte américano-canadien qui a également signé les plans du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Sa métamorphose a été confiée à l’architecte Greg Ashton. En décembre 2022, celui-ci a dit vouloir s’inspirer de l’art de vivre parisien pour en faire un lieu unique et spécifique. Cette nouvelle identité visuelle devrait offrir un cadre intemporel et familiale, grâce à de nouvelles expériences attractives (boutiques, restaurants et animations).

Disney Village accueille une brasserie française contemporaine

Greg Ashton cherchait avant tout à célébrer des histoires et des expériences. Celles-ci seraient enjolivées par les illuminations, la musique et une série d’installations artistiques originales qui représentent les personnages et les récits fantastiques de Disneyland Paris. La première phase de sa transformation exceptionnelle a débutée en 2023 avec le remplacement du Café Mickey par une brasserie française contemporaine : Rosalie.

Diversité régionale et produits de saison

Gérée par le Groupe Bertrand, cette nouvelle brasserie propose le meilleur de l’art culinaire français, mélangeant diversité régionale et produits de saison, dans un cadre résolument moderne et élégant. Elle a ouvert en décembre 2023, en même temps qu’un restaurant service à table disposant de 500 places et d’une terrasse avec vue sur le lac Disney. On trouve aussi une offre au comptoir reposant sur un assortiment de viennoiseries et de produits issus de la boulangerie française.

En plus de la cuisine tricolore, la gastronomie anglaise et italienne

Mais il n’y a pas que la cuisine hexagonale. En face de Rosalie, The Royal Pub a ouvert en février 2023, en lieu et place du King Ludwig’s Castle. Ce restaurant dans la plus pure tradition des pubs britanniques sert le meilleur de la gastronomie anglaise. Les visiteurs pourront déguster du bœuf à la Guinness, des tartes, des fish & chips ou encore du finger food. Il y a aussi un tout nouveau restaurant italien en construction, à la place du Planet Hollywood. Baptisé Casa Giulia, cette adresse proposera dès 2026 une carte avec service à table, ainsi que des options à emporter.

Debut de la seconde étape de la métamorphose de Disney Village

Pour l’étape suivante de la métamorphose de Disney Village, lancée il y a quelques semaines, il s’agira de construire de nouvelles façades, dont celle de la boutique Disney Fashion Junior. Elle servira de concept-test pour ajuster le design et les techniques de construction des façades suivantes. Ce shop commercialisera des articles de mode et de maison, des accessoires et des bijoux.

Pas de travaux pour L’Annette’s Diner

Ouvert il y a dix ans, le LEGO Store sera également amélioré. Il proposera des sculptures à l’entrée, des produits LEGO populaires et exclusifs et des installations interactives. Sa réouverture interviendra fin 2024. De même, le Disney Store fera évoluer ses produits avec les saisons et les franchises, un peu plus tard. Notons enfin la réhabilitation du Sports Bar et du McDonalds pour 2026. L’Annette’s Diner, lui, ne profitera pas d’une transformation.