Ballon rouge ou Là-haut : David Blaine s’envole transporté par 52 ballons

C’est une petite envolée pour l’homme, mais un grand pas pour la gravité. Le magicien américain David Blaine a réussi un nouvel exploit : s’envoler à plus de 7000 mètres d’altitude, porté par 52 ballons.

Là-haut ou Ballon rouge ?

Les plus jeunes se souviendront du joli film d’animation Là-haut, et les plus vieux reverront avec plaisir la célèbre scène du film « Ballon rouge ». Ce mercredi, David Blaine, le célèbre magicien américain s’est envolé à 7500 mètres d’altitude, en plein coeur de l’Arizona.

Il a 47 ans et ne finit pas de nous surprendre. Dans les années 2000, il s’était notamment fait enterrer vivant pendant plus de sept jours d’affilée ou encore il s’était posé sur un pilier de 35 mètres de hauteur pendant 35 heures… sans compter la fois où il aura retenu sa respiration pendant plus de 17 minutes sous l’eau. En clair, rien n’arrête David Blaine.

52 ballons et 7300 mètres de hauteur

Son nouvel exploit, il l’a donc réalisé au-dessus du désert de l’Arizona. Souhaitant refaire la scène culte du film français “Ballon rouge”, sorti en 1956, il s’est accroché à 52 ballons gonflés à l’hélium et s’est laissé porté jusqu’à 7000 mètres de hauteur. Pour rappel, dans le court métrage des années 50, un enfant s’élevait au-dessus des toits de Paris, emporté par une multitude de ballons de baudruche multicolores.

Rassurez-vous, tout s’est déroulé comme prévu. Une fois qu’il a eu atteint les 7300 mètres de haut, le magicien a réussi à se détacher, se laissant tomber en chute libre avant d’ouvrir son parachute plusieurs centaines de mètres en dessous. L’atterrissage s’est fait en douceur et sans encombre !

La vidéo est bien évidemment en ligne sur Youtube (et dans cet article) et comptabilise déjà près de 7 millions de vues.

La scène culte de “Ballon rouge”