Vous pourrez bientôt vous offrir un fauteuil de l’Académie française

Jeudi 8 octobre 2020. C’est la date de la vente aux enchères organisée par la maison de vente AuctionArt-Rémy Le Fur durant laquelle les célèbres fauteuils verts des membres de l’Académie française seront proposés au grand public.

Si vous le souhaitez, vous aurez donc (peut-être) la possibilité d’acquérir un des 39 sièges symboliques des Immortels. Il s’agit de la toute première vente aux enchères de ce type, organisée sous la Coupole de l’Institut de France. À chacun des fauteuils vendus, un commissaire-priseur ne manquera pas de citer le nom d’un des Immortels qui a pu s’y asseoir dans les années 1980.

A l’Académie française, le vert est roi

C’est LA couleur de l’Académie française. En effet, tout comme le costume et l’épée, les fauteuils sont brodés de rameaux d’olivier vert et n’échappent pas à la tradition. « Le rouge était d’une humeur violente et guerrière incompatible avec nos honnêtes travaux. Le bleu ? Par galanterie anticipée, on le réservait aux dames porteuses de bas de cette même nuance, pour le jour où elles deviendraient, elles aussi, membres de l’Institut. Le blanc, si salissant, sentait d’ailleurs trop son roi. Le violet était trop d’Eglise, l’orangé d’un vaniteux fracas et le jaune eussent fait sourire. Alors ? Il ne restait donc que le vert de vraiment qualifié pour un habit qui déchaîne à la fois tant de convoitises, de dédains, de sarcasmes, d’ambitions et de rêves, le vert qui est justement la couleur de l’absinthe, de la bile et de l’espérance … » explique l’écrivain Henri Lavedan, ancien habitué du fauteuil 15.

Quid des sommes reçues ?

Elles seront versées directement à la Fondation Minerve. Cette dernière contribue aux missions des différentes Académies et aide à la valorisation de leur patrimoine. L’Institut de France qui se situe sur les bords de Seine et qui fut créé en 1975 rassemble pas moins de cinq académies dont celle des sciences, des beaux-arts et bien évidemment l’Académie française. D’importants travaux devraient avoir lieu dans le courant de l’année, dont… le remplacement de ces fameux fauteuils.