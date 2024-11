Beyoncé : Netflix offre un gros cadeau de Noël aux fans

Netflix a prévu un cadeau de Noël XXL pour les fans de Beyoncé. La plateforme de streaming va diffuser un show exclusif de la Queen B, à la mi-temps d’un match de la NFL, le 25 décembre. Il s’agira de la première performance en public de l’interprète de…depuis la sortie de son album de country Cowboy Carter.

La NFL, l’emblématique ligue de football américain, a choisi Beyoncé pour électriser la scène pendant la mi-temps d’un match de football américain, dans le cadre du très attendu « Christmas Gameday ». Cette rencontre opposera les Ravens de Baltimore aux Texans de Houston, le 25 décembre prochain. Elle sera diffusée en direct sur Netflix depuis le stade NRG de Houston, ville natale de Queen B.

Beyoncé n’avait plus joué en public depuis la sortie de son disque de country Cowboy Carter

Pour Netflix, c’est un gros coup, alors que la chanteuse américaine n’avait plus joué en public depuis la sortie, en mars dernier, de son album country Cowboy Carter. Au début de cette année, le géant du divertissement a dû débourser 75 millions de dollars pour acquérir les droits de diffusion de deux parties de la NFL présentées le jour de Noël en 2024. Il a aussi obtenu un match de Noël en 2025 et un autre en 2026. La plateforme devrait rentabiliser dès cette année cet investissement avec Mme Jay-z, qui compte des millions de fans dans le monde.

Une courte vidéo sur Instagram pour annoncer la grande nouvelle

Beyoncé a annoncé la nouvelle de sa prestation à ses admirateurs via les réseaux sociaux. Dans une courte vidéo sur sa page Instagram, on la voit sur le toit d’une voiture recouverte de fleurs, recevant un ballon de football dans les mains, avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Le clip se déroule sur fond de son titre AMERIICAN REQUIEM. Les fans ont beaucoup commenté la séquence. Beyoncé n’a donné aucun détail de sa future performance à Noël. Cependant, elle devrait présenter, pour la première fois, des titres de son nouveau disque Cowboy Carter.

Le record de nominations aux Grammy Awards pour Beyoncé

Cet opus, qui mélange des éléments country, a reçu un accueil exceptionnel depuis sa sortie en mars. La chanteuse afro-américaine a d’ailleurs été nominée dans 11 catégories aux Grammy Awards 2025, dont celle de l’Album de l’année et de l’album country de l’année. Elle porte le total des nominations de sa carrière à 99. Beyoncé devient ainsi l’artiste la plus nominée de l’histoire des Grammy Awards. Auparavant, elle détenait ce record avec son mari Jay-Z, avec 88 apparitions chacun. Si Queen B remporte aussi le Grammy de l’album de l’année, elle deviendra la première femme noire à le faire au 21e siècle.

Beyoncé une artiste engagée

Ce serait un couronnement pour celle qui ne cesse de porter la cause des Noirs et celle des femmes en général. Comme lors de la campagne présidentielle américaine récente, pendant laquelle elle s’était inquiétée du recul possible des droits des femmes et des minorités, avec une victoire de Donald Trump. Malheureusement pour elle, le candidat républicain a battu à plate couture Kamala Harris et devrait s’installer à la Maison Blanche à partir du 20 janvier prochain.

Des invités surprise ?

Beyoncé n’a pas révélé les chanteurs invités à son show au NRG de Houston, le 25 décembre. Cependant, on s’attend à la présence des artistes qui se trouvent sur son album Cowboy Carter, tels que Dolly Parton, Willie Nelson, Shaboozey, Post Malone et Miley Cyrus. Notons que la pop star a déjà collaboré avec la NFL. En 2013, elle avait enflammé le Super Bowl à La Nouvelle-Orléans, aidée de ses anciennes camarades des Destiny’s Child. En 2016, elle avait aussi presté aux côtés de Coldplay et Bruno Mars.