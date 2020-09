Vous êtes en manque de bonne série à regarder ? En voici une toute trouvée pour bien démarrer cette rentrée et entamer la période automnale du bon pied. Le 18 septembre prochain, vous avez rendez-vous avec Ratched, la nouvelle fiction frissonnante de Netflix inspirée du film Vol au-dessus d’un nid de coucou.

On révise ses classiques avec Vol au-dessus d’un nid de coucou

Si vous ne vous souvenez plus de vos classiques, il est temps de vous repasser le célèbre film de Milos Forman, Vol au-dessus d’un nid de coucou, pour apprécier pleinement la nouvelle série évènement de Netflix « Ratched ».

Une série centrée autour du rôle de Mildred Ratched

Ce prequel très attendu met en avant le rôle de l’infirmière psychopathe du film : Mildred Ratched. En 1947, cette dernière se présente à l’hôpital psychiatrique de Lucia en Caroline du Nord pour prendre son poste d’infirmière. Très rapidement, elle va présenter une personnalité très inquiétante, dans cet établissement qui pratique des expériences cérébrales inédites.

Un casting de choix

Dans cette nouvelle et pré-version, on retrouve l’acteur Evan Romansky (jeune prodige tout juste sorti de l’école de cinéma), Sarah Paulson dans le rôle de Mildred Ratched ainsi que le producteur et réalisateur Ryan Murphy, déjà aux commandes des séries American Horror Story, Hollywood et The Politician. Sharon Stone signe également son grand retour sur les écrans en incarnant une veuve totalement déjantée.

Côté ambiance, cela s’apparente à un film d’Alfred Hitchcock, rien de tel donc pour rentrer tout doucement dans l’automne et se blottir sous un gros plaid.

Ratched, en huit épisodes, le 18 septembre sur Netflix.