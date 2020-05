Avec le confinement, on peut dire que la consommation de tutos et Live Instagram a tout simplement explosé dans les foyers du monde entier ! Profitant de cette vague, les créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont décidé de lancer Dgfattoincasa, une série de tutos célébrant le savoir-faire italien, filmés par et chez leurs artisans.

Mettre en avant le made in Italy

Jeudi 7 mai, les designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana vont mettre en ligne sur leur chaîne TV Instagram @dolcegabbana une nouvelle série de vidéos courtes, tournées chez et par leurs artisans. Ces derniers vont jouer le jeu et dévoiler leur talent, seuls derrière leur caméra. Les internautes du monde entier, confinés, mais toujours connectés, pourront donc en savoir un plus sur le savoir-faire italien !

Intitulé Dgfattoincasa, ou plus littéralement « DG fait maison », ces petites vidéos ont pour objectif de mettre en avant les différents métiers présents dans la mode italienne et plus particulièrement chez Dolce & Gabbana. Au programme : broderie, tricot, embossage, personnalisation de différentes pièces, etc. Pour mettre à l’honneur le 100% made in Italy, les deux designers souhaitent que ces vidéos montrent les différents corps de métier de leur marque, avec humour et passion.

Contribuer à la lutte contre le coronavirus

Et pour ne pas oublier la situation actuelle, les internautes sont invités à participer, s’ils le souhaitent, à contribuer à la recherche pour un vaccin contre le Coronavirus. À la fin du mois d’avril, Domenico Dolce et Stefano Gabbana avaient déjà annoncé avoir reversé un pourcentage des ventes de son sac emblématique, le Devotion Bag au programme caritatif Humanitas.