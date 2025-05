Série Harry Potter : HBO dévoile le casting des jeunes acteurs

La chaîne HBO a dévoilé mardi le casting des jeunes acteurs qui vont interpréter Harry, Hermione et Ron dans la série Harry Potter. Il s’agit respectivement de Dominic McLaughlin, d’Arabella Stanton et d’Alastair Stout. Ces jeunes acteurs, quasi inconnus, ont été choisis parmi des milliers d’enfants.

Après un long moment d’attente, la chaîne HBO (propriété du groupe Warner) a levé le voile, le mardi 27 mai, sur le casting des acteurs qui incarneront les jeunes sorciers dans le reboot de Harry Potter. Il s’agit de Dominic McLaughlin qui jouera Harry Potter, Arabella Stanton qui incarnera Hermione Granger et Alastair Stout qui assumera le rôle de Ron Weasley.

32.000 enfants avaient postulé pour les trois rôles principaux dans Harry Potter

Aucun de ces jeunes acteurs, tous âgés d’environ dix ans, n’a joué de rôle notable au cinéma ou à la télévision auparavant. À l’exception peut-être d’Arabella Stanton qu’on retrouve dans la peau de Matilda dans la comédie musicale du West End basé sur le livre de Roald Dahl. Dans un communiqué de HBO, la showrunneuse Francesca Gardiner a révélé que plus de 32.000 enfants avaient postulé pour les rôles d’Harry, Hermione et Ron. C’est dire que les auditions ont été rudes et longues. Les trois retenus doivent donc être pétris de talent.

Ces trois enfants auront la lourde tâche de faire oublier Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint

« Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux à voir, et nous avons hâte que le monde entier puisse découvrir leur magie à l’écran », a confirmé Francesca Gardiner. La directrice de série tient toutefois « à remercier les dizaines de milliers d’enfants qui ont auditionné » et affirmé que « ce fut un réel plaisir de découvrir la pléthore de jeunes talents ». Désormais, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout auront la lourde tâche de faire oublier Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les trois enfants au moment de la sortie du premier film de la saga.

Plusieurs acteurs de ce reboot d’Harry Potter déjà connus

Les trois nouveaux acteurs rejoindront un casting déjà en grande partie connu. On y retrouve John Lithgow (dans le rôle d’Albus Dumbledore), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Paapa Essiedu (Severus Rogue), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) et Paul Whitehouse (Argus Rusard). Certains de ces comédiens succèdent à d’autres qui se sont retirés du projet ou sont décédés. Parmi ces derniers figurent Alan Rickma et Robbie Coltrane, remplacés par Paapa Essiedu et Nick Frost.

La série Harry Potter attendue en 2027

HBO doit encore annoncé d’autres noms très attendus comme ceux des membres de la famille Dursley et du clan Malfoy. La série Harry Potter est annoncée comme une adaptation fidèle des sept romans de la saga écrite par l’autrice britannique J. K. Rowling entre 1997 et 2007. Le tournage doit débuter cet été dans les studios de Warner Bros à Leavesden, près de Londres, là où a été filmée la première adaptation cinématographique d’Harry Potter dans les années 2000. Ce reboot est attendu sur la plateforme HBO Max en 2027.

HBO défend J. K. Rowling, accusée de transphobie

J. K. Rowling devrait participer à cette nouvelle adaptation de son œuvre emblématique. La production lui a réservé un poste non encore déterminé. Elle lui a également assuré de son soutien malgré les accusations de transphobie la concernant. Sur ce sujet, la romancière a notamment déclaré que les femmes transgenres desservaient la cause des femmes biologiques et qu’elles ne devraient pas prendre part aux compétitions féminines. Le directeur exécutif de Warner Bros., Casey Bloys, a soutenu que « ce sont ses opinions personnelles et politiques » et qu’« elle y a droit. ». Il demande d’ailleurs à ceux qui se plaignent d’elle d’aller débattre avec elle sur Twitter.