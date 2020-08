Le tournage du nouvel épisode de Friends reporté… indéfiniment

On se réjouissait de cette nouvelle… Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Ross avaient (enfin) décidé de se retrouver pour tourner un épisode inédit de la sitcom mondialement connue, Friends. Seulement voilà, covid oblige, il semblerait que le tournage soit pour l’instant compromis.

16 ans… et de nombreux mois de plus !

Cela fait seize ans que tous les fans attendent ça : un nouvel épisode de la série Friends. Il leur faudra attendre encore quelques mois (voire plus) avant de pouvoir retrouver leurs personnages préférés. En effet, suite à l’épidémie de coronavirus dans le monde, le tournage a été reporté pour une durée indéterminée et renvoyé aux calendes grecques.

Reporté pour une durée indéterminée

L’annonce avait été faite le 21 février dernier, presque un mois avant que la France rentre en confinement total. L’évènement devait accompagner le lancement de la plateforme de streaming HBO Max en mai. Le tournage devait ainsi débuter au mois de mars. Une première fois reporté, il devait ensuite commencé en mai, puis en août puis… Nouvelle communication du studio : le tournage est reporté à une date inconnue. Autrement dit, le projet semble largement compromis.

L’idéal pour se refaire l’intégrale de Friends

Dans les pages du magazine Deadline, Jennifer Aniston ne cache pas sa déception : « Malheureusement, c’est très triste que nous ayons dû le déplacer à nouveau […] Ce n’est pas un moment sûr pour le faire. » Elle ajoute cependant « Ça va être super. Vous savez quoi ? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et plus amusant qu’il ne l’aurait été. J’ai donc choisi de voir le verre à moitié plein ».

De notre côté aussi, on va essayer de voir le verre à moitié plein et cet épisode inédit sera encore plus savoureux lorsqu’il apparaîtra sur nos écrans, dans quelques semaines, dans quelques mois… voire quelques années ! En attendant, vous pouvez toujours vous lancer dans un marathon Friends et vous refaire l’intégralité des 236 épisodes encore disponibles sur la plateforme Netflix France. Un bon shot de nineties comme on les aime.