Grèce : un musée sous l’eau pour explorer les fonds marins 

Si vous avez la chance de quand même pouvoir partir à l’étranger cette année, ne manquez pas ce nouveau musée éphémère et exceptionnel. À partir du 3 août et pendant deux mois sur l’île d’Alonissos en Grèce, vous aurez la possibilité d’aller explorer l’épave de Peristera, un navire qui s’est abîmé il y a deux millénaires en mer Égée.

Un musée à plus de 25m de profondeur

Cela fait plus de 2000 ans que le Peristera est englouti dans les eaux turquoise et profondes de la Méditerranée. Qui eut dit qu’un jour cette épave ferait office de musée ? Découvert en 1985 par un pêcheur solitaire à l’est de la Grèce, ce sont des centaines de jarres qui se découvrent sous nos yeux, au large des côtes d’Alonissos. Si la coque en bois de cet ancien navire marchand n’est plus qu’un vestige, les amphores sont restées intactes et on peut en trouver de nombreuses éparpillées autour du bateau.

1990’ların başında keşfedilen Peristera batığı, Yunanistan. Amforaları şarap ile dolu bu kargo gemisi enkazı MÖ 5. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.

📽VR360 İmmersive Media.#ancienthistory #peristera #ancientshipwreck pic.twitter.com/522m0gck0K — Sait Özdemir (@ozdemiroglu_) June 20, 2020

Une visite inédite avec guides autorisés

Si le site était pour le moment interdit au public, la Grèce a récemment fait le choix d’assouplir sa réglementation en ce qui concerne l’accès à ses épaves sous-marines. Du 3 août au 2 octobre, ce trésor historique peut donc être exploré par tous les plongeurs souhaitant découvrir ce joyau d’archéologie. Des guides autorisés pourront alors accompagner ces visiteurs d’un genre nouveau.

Au coeur d’une zone protégée

Gérée par le ministère de la Culture, la zone du Peristera est désormais ouverte au public, mais de manière très contrôlée. Cette visite insolite est d’autant plus inoubliable que l’épave du bateau se situe dans une zone protégée du parc national marin d’Alonissos. De ce fait, de nombreuses espèces de poissons s’y croisent, au coeur d’une flore méditerranéenne abondante.