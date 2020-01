Indochine : 40 ans, ça se fête !

Alors que leurs deux derniers concerts ont eu lieu à l’été 2019, le groupe français Indochine a annoncé sur Instagram une tournée anniversaire pour leurs 40 ans ! « Rendez-vous en 2020 et 2021 », ont-ils publié à la veille du Nouvel An 2020.

Indochine en tournée anniversaire pour fêter leurs 40 ans ? C’est en tout cas ce que laisse entrevoir un message publié sur Instagram le 31 décembre dernier : « Merci à tous pour cette année 2019, pour vos soutiens, pour ces incroyables deux jours au Stade Pierre Mauroy, et d’être là. Rendez-vous en 2020 et 2021, nous serons là. »

De quoi ravir les nombreux fans !

Une organisation qui mérite réflexion

Le 13 septembre 2018, au micro de l’émission A la bonne heure sur RTL, Nicolas Sirkis, chanteur et leader du groupe, avait déjà un peu vendu la mèche face à Stéphane Bern. Il parlait alors d’un gigantesque spectacle pour rendre hommage aux 40 ans du groupe. « On y réfléchit, c’est vrai. Dans les calculs de timing c’est très compliqué parce qu’il y a treize albums, ça fait beaucoup de chansons, 170 en tout. Il faut être au moins quatre soirs par lieu pour faire toutes les chansons en intégrale. », avait expliqué le chanteur.

A la question d’un billet groupé pour les quatre jours, il avait répondu y réfléchir. « C’est compliqué…ou alors ont peut jouer 12 heures de suite ! », avait-il fini par ironiser. Mais les concerts spectaculaires ne font pas peur au groupe… Indochine a toujours vu grand entre tournées marathon, shows symphoniques à l’opéra d’Hanoï et leurs nombreux concerts au Stade de France. Les deux derniers concerts du groupe ont eu lieu l’été dernier, deux lives gigantesques au Stade Pierre Mauroy de Lille, qui ont marqué les musiciens et leurs nombreux fans.

Indochine, un groupe qui perdure

Alors que beaucoup d’artistes français ont marqué une ou plusieurs décennies avant de disparaître, Nicolas Sirkis et son groupe sont toujours très présents sur la scène française. Leur dernier album sobrement intitulé 13 et sorti en 2017, s’est écoulé à plus de 500 000 exemplaires, et leur dernière tournée a encore été un triomphe.

Le groupe avait annoncé ne pas avoir de nouvel album programmé à court terme, afin de se consacrer sur cette fameuse tournée anniversaire. Reste à savoir, donc, quelle forme elle prendra. 2020 et 2021 devraient en tout cas faire beaucoup de bruit !