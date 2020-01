Sélection des plus belles expositions de l’année 2020

Nous y sommes, l’année 2020 débute et avec elle, une magnifique programmation d’expositions. Que vous soyez plutôt art moderne, impressionniste ou encore mise en scène contemporaine, il va y en avoir pour tous les goûts. Notre sélection.

#1 Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée – 25 février au 28 juillet 2020

Après la très intéressante exposition « Marche et démarche » présentée à l’automne 2019 au Musée des Arts décoratifs de Paris, retour sur l’un des plus grands créateurs de chaussures du XXe siècle, Christian Louboutin. À partir du 25 février, vous avez rendez-vous au Palais de la Porte Dorée pour venir admirer ses plus belles créations et inspirations.

#2 Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie au Musée Marmottan Monet – 27 février au 5 juillet 2020

Pour la première fois, le musée entend mettre en avant les liens très forts qui unissaient le peintre Cézanne et les maîtres italiens. À cette occasion, venez découvrir les plus grandes œuvres du peintre mises en relation avec les peintures italiennes du 16e au 19e siècle. Au total, une soixantaine de tableaux seront présentés au public, venant des grandes collections privées et publiques du monde entier.

#3 Monet, Renoir et Chagall se retrouvent à l’Atelier des Lumières – 28 février au 31 décembre 2020

À la Rédaction, nous avions adoré les expositions sur Van Gogh et le Japon : en 2020, ce sont les peintres Monet, Renoir et Chagall qui vont être mis à l’honneur à l’Atelier des Lumières du 28 février au 31 décembre 2020 autour d’un thème commun : la Méditerranée. Du pointillisme au fauvisme, plongez dans une traversée de l’histoire de l’art des XIXe et XXe. Une expérience visuelle inédite.

#4 Rétrospective Turner au Musée Jacquemart André – 13 mars au 20 juillet 2020

Organisée en collaboration avec la Tate de Londres, cette exposition présente une grande rétrospective de toute l’oeuvre du peintre Joseph Mallord William Turner intitulée « Turner, peintures et aquarelles de la Tate ». Vous aurez ainsi la chance d’observer une grande partie des tableaux conservés au Musée londonien et encore jamais exposés à Paris. L’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les chefs-d’œuvre du romantique anglais.



#5 150 ans de Matisse au Centre Pompidou – 13 mai au 31 août 2020

Après Bacon et Pierre Soulages, c’est au tour de Matisse d’investir les salles du Centre Pompidou. Pour les 150 ans du peintre, le Musée organise une exposition originale autour des liens entre la littérature et l’artiste, à l’image de celle organisée autour de Bacon à l’automne 2019… Et qui ne nous avait pas franchement convaincues.