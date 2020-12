Un bout de la tour Eiffel pour Noël ?

C’est une idée de cadeau de Noël quelque peu originale : un tronçon d’escalier de la tour Eiffel a été proposé aux enchères ce mardi 1er décembre.

C’est un objet pour le moins « vintage », mais quelque peu encombrant : 2,60m de fer, fabriqués en 1889. Mais c’est aussi un bout d’Histoire : un tronçon original de la tour Eiffel ! Composé d’environ 14 marches, il était estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Mis en vente par un collectionneur canadien, celui-ci faisait partie des nombreux propriétaires -privés ou publics- qui avaient acquis en 1989 des morceaux de cet escalier hélicoïdal, qui reliait alors les derniers étages de la tour. Plus aux normes de sécurité et remplacé par un ascenseur, l’escalier avait alors été découpé en plusieurs parties, vendues et réparties aux quatre coins du monde, de Tokyo à New York.

#TOUREIFFEL Le 1er décembre, Artcurial proposera aux enchères une pièce emblématique de la capitale : un tronçon de l’escalier de la Tour Eiffel ! Haut de près de 3 mètres, il provient de l’escalier hélicoïdal d’origine de 1889 (est: 30 000-40 000 €). – https://t.co/8zWWwWgYly pic.twitter.com/5B8bVlVFL3 — ARTCURIAL (@Artcurial) November 10, 2020

Intéressés ? C’est malheureusement trop tard, le tronçon a finalement été vendu à… 274 000 euros ! Soit dix fois son estimation. Une envolée de prix qui en dit beaucoup sur le prestige qui continue d’entourer « la dame de fer » dans le monde. Une vente organisée par la maison Artcurial qui avait déjà vendu des morceaux de la tour Eiffel en 2013 (220.000 euros), en 2016 (523.800) et en 2018 (176.150 euros).

Vous pourrez toujours découvrir les autres parties de l’escalier dans trois musées français : les musées d’Orsay, de la Villette (Paris) et de l’Histoire du fer (Nancy). Pour rappel, la tour Eiffel avait été bâtie pour l’Exposition universelle de 1889. Actuellement fermée à cause des conditions sanitaires, elle rouvrira le 16 décembre.