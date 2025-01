Livres : Freida McFadden en tête des ventes en 2024 avec « La femme de ménage »

Freida McFadden occupe la première place mondiale des ventes de livres en 2024 avec son thriller psychologique « La femme de ménage », qui s’est écoulé à plus de 600 000 exemplaires. Dans ce roman, l’autrice américaine évoque l’histoire de Millie, la femme de ménage d’une riche famille new-yorkaise qui semble dissimuler de lourds secrets.

Le premier volet de « La femme de ménage », thriller signé Freida McFadden, est le livre le plus vendu en 2024, d’après un classement publié vendredi 10 janvier par GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), une entreprise allemande spécialisée dans la collecte et l’analyse de données de marché. Édité par J’ai Lu, l’ouvrage a été vendu à 603 000 exemplaires l’année dernière.

Une ancienne détenue employée comme servante dans une riche famille new yorkaise

Paru en janvier 2023, le roman « La Femme de ménage » raconte l’histoire d’une ancienne détenue, Millie, qui trouve un travail de servante chez l‘une des familles les plus fortunées de New York, les Winchester. Elle s’occupe en particulier des tâches ménagères et de la fille du couple. Alors que la famille semble parfaite et vivre de façon heureuse, Millie découvre bientôt que les apparences sont souvent trompeuses. Les Winchester cachent de lourds secrets.

Freida McFadden saluée par la critique pour son style d’écriture

Le roman « La femme de ménage » est encensée par la critique pour le style d’écriture de son auteure, la force des personnages et le rythme qui va crescendo avec des surprises apparaissant de façon cohérente au fil des pages. Si les personnages ont autant de profondeur, c’est peut-être parce que Freida McFadden est Docteur en médecine, spécialisée dans les liaisons cérébrales.

Freida McFadden a su maîtriser à la perfection les aspects psychologiques de ses personnages

Grâce à ses connaissances, l’autrice américaine a su manier à la perfection les aspects psychologiques des personnages qu’elle a créés. Son roman est disponible sur Amazon à partir de 8,60 euros en format de poche. Les lecteurs et lectrices peuvent aussi l’avoir au format Kindle à 9,99 euros et au format broché à 19,95 euros. C’est un livre à recommander à tous ceux qui aiment les histoires mystérieuses, où les pistes se brouillent alors qu’on les croyait évidentes.

Anna Stuart à la deuxième place avec « La sage-femme d’Auschwitz »

A la deuxième place du classement GfK des livres les plus vendus en 2024, on trouve une autre autrice. Il s’agit d’Anna Stuart avec « La sage-femme d’Auschwitz, également édité chez J’ai Lu. Le roman s’est écoulé à 500 000 exemplaires. Inspiré d’une histoire vraie, il retrace le parcours d’Ana, une sage-femme. Après son arrivée dans le camp de concentration d’Auschwitz, elle sera utilisée par les nazis pour faire accoucher les prisonnières, à qui on arrache les bébés pour les confier à des familles allemandes.

Joël Dicker complète le podium avec « Un animal sauvage »

Le romancier suisse Joël Dicker complète le trio de tête grâce à « Un animal sauvage », qui a enregistré 425 000 ventes. Globalement, l’année 2024 n’a pas été aussi florissante pour le marché du livre. Selon le baromètre annuel de GfK, le nombre d’acheteurs de bouquins neufs a chuté de 10%, avec seulement 23 millions de clients. Les ventes aussi ont reculé, de 3%, à 315 millions d’exemplaires. Mais le chiffre d’affaires reste stable, à hauteur de 4 milliards d’euros. Au niveau des catégories, les BD et mangas ont souffert, tandis que la romance a connu une croissance. Pas étonnant dans un monde de plus en plus froid…