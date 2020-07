Préparez-vous, le festival Harry Potter débarque en France 

Avouez-le, depuis tout petit, vous rêvez de recevoir LA lettre qui vous annoncera que vous pouvez rejoindre Poudlard et l’école des sorciers… Même si on ne vous promet pas une telle chose, on peut toutefois vous annoncer que le premier festival dédié à Harry Potter débarque en France, et c’est dans le Luberon que ça se passe !

Fans d’Harry Potter : direction la voie 9 3/4 !

Les 19 et 20 septembre, vous pouvez d’ores et déjà prendre vos billets et vous rendre sur la voie 9 3/4 en direction du Parc de l’Arbousière à Châteauneuf-de Gadagne. À l’origine de ce projet, une association de fans d’Harry Potter vauclusien qui s’est lancée le défi d’organiser la toute première édition du festival “Lumos Maxima ».

Sur plus de 30 000 m², immergez-vous dans l’univers magique d’Harry, Ron, Hermion et Hagrid. Les lieux cultes de la saga vont être recréés et tenteront de coller le plus possible à la réalité : forêt interdite, créatures maléfiques cachées un peu partout, détraqueurs, gardiens de la prison d’Azkaban : tout est fait pour que vous ayez vraiment l’impression d’y être !

Initiations de quidditch, escape game, magiciens…

Comme l’explique l’un des organisateurs du festival : « Il y aura des initiations de quidditch, un Escape game, des conteurs, des cracheurs de feu, le magicien Fabien Solaz mais aussi la comédienne Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage, qui viendra raconter son expérience au coeur de la saga ».

Et pour couronner le tout, le samedi soir, un grand bal des Lumossiens sera organisé. Un véritable gala chic et romantique digne du volet « La coupe de feu ». Tout n’a pas encore été dévoilé et le reste du programme est à venir, alors… restez à l’écoute !