Londres : Tate reçoit un tableau inestimable de Joan Mitchell

Le musée Tate Modern de Londres a annoncé, le jeudi 3 avril 2025, avoir reçu en don un tableau inestimable de l’artiste Joan Mitchell, figure de la peinture contemporaine aux États-Unis. Le triptyque de six mètres de long, intitulé Iva 1973, a été offert par le couple de philanthropes basé à Miami, Jorge M et Darlene Pérez. Il sera à voir gratuitement à la galerie londonienne à côté des Seagram Murals de Mark Rothko.

Un acte d’une incroyable générosité

La directrice de la Tate, Maria Balshaw, a déclaré que ce don était « l’un des plus importants » qu’elle ait reçu, le qualifiant de « transformateur ». Elle estime que « placer une œuvre aussi importante et précieuse entre les mains du public est un acte d’une incroyable générosité ». Pour sa part, le ministre des Arts, Sir Chris Bryant, a confié qu’il est « reconnaissant » pour ce « don spectaculaire » du « chef-d’œuvre » de Mitchell, initialement dédié à son chien ». Il s’est engagé « à faire en sorte que l’art soit accessible à tous, partout ».

Un hommage à Joan Mitchell

Mme Pérez, dont le mari est président-directeur général de The Related Group, une société immobilière basée à Miami, a également insisté sur le caractère gratuit de cette œuvre qui doit enrichir la collection nationale du Royaume-Uni. La philanthrope a rendu hommage à Joan Mitchell, une artiste qui n’a pas eu la célébrité qu’elle méritait de son vivant, comme beaucoup de femmes associées au mouvement de l’expressionnisme abstrait.

Les femmes jouent un rôle important dans le paysage culturel

Mme Pérez a souligné que les femmes artistes « jouent un rôle important dans le façonnement du paysage culturel » et qu’il était essentiel qu’elle et son époux soutiennent et célèbrent leurs contributions à l’art. Née en 1925 et décédé en 1992, Joan Mitchell a connu un véritable succès après sa disparition. La valeur marchande de ses tableaux a explosé ces dernières années, du fait de l’appétit croissant des collectionneurs pour les œuvres de femmes peintres abstraites.

Une œuvre qui coûte plusieurs millions de dollars

Son record de vente à ce jour s’est établi à 29,2 millions de dollars (26,3 millions d’euros. Il fut réalisé à New York, en 2023, pour sa toile Untitled, peinte vers 1959. Joan Mitchell a été classée 11e artiste la plus cotée au monde par le site Artprice en 2024. Le musée Tate n’a pas souhaité dévoiler la valeur exact du tableau offert, mais a soufflé qu’il coûtait « plusieurs millions » de dollars. Notons que le couple Pérez a également promis une dotation de plusieurs millions de dollars pour soutenir la recherche du musée.

Célébration du centenaire de la naissance de Joan Mitchell

En outre, les Pérez vont offrir, au cours des prochaines années, une série d’œuvres et de photographies d’artistes de toute l’Afrique et de la diaspora africaine, notamment de Yinka Shonibare, El Anatsui et Malick Sidibé. Cette année, la Joan Mitchell Foundation célèbre le centenaire de la naissance de la plus française des peintres américaines. À cette occasion, les musées français sortiront de leurs réserves les chefs-d’œuvre de l’artiste. Il est également prévu des expositions, des résidences d’artistes et des conférences.