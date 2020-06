Bordels et découvertes : les échanges de Van Gogh et Gauguin dévoilés 

Pour le prix de 210600 €, la salle des ventes parisienne Drouot vient d’attribuer les échanges de mots entre Gauguin et Van Gogh au musée Van Gogh d’Amsterdam. Une lettre écrite par deux des plus grands peintres du XIXème siècle et qui dévoile enfin ses secrets.

Une correspondante inédite et insolite

Jusqu’à présent, elle était détenue par un propriétaire privé. Mais ce mardi 16 juin, le célèbre musée Van Gogh d’Amsterdam a réussi à la racheter lors d’une vente aux enchères qui s’est déroulée dans l’enceinte de la rue Drouot. Le lendemain, c’est dans les pages du Guardian que l’on pouvait découvrir le contenu de cette correspondance inédite. Au fil des quatre pages, les deux artistes écrivent à tour de rôle au peintre Émile Bernard pour lui faire part de leur première semaine ensemble à Arles, dans un lieu dénommé « la Maison Jaune ».

Excursions et bordels

« Nous avons fait quelques excursions dans les bordels, et il est probable que nous y retournions souvent pour y travailler » évoque alors Van Gogh. « Pour le moment, Gauguin a une toile en cours du même café de nuit que j’ai également peint, mais avec des figures vues dans les bordels. Cela promet de devenir quelque chose de beau. ».

La suite est tout aussi intéressante : « Je déclare que je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas d’études de figures, alors qu’en théorie il m’est parfois si difficile d’imaginer la peinture du futur autrement que comme une nouvelle série de portraitistes puissants, simples et compréhensibles pour l’ensemble du grand public ». « Quoi qu’il en soit, je vais peut-être bientôt commencer à faire des bordels ».

L’histoire d’une amitié

Dans la suite de la lecture, Van Gogh ne tarit pas d’éloges sur la personnalité de son ami Gauguin avec qui il réalise ce voyage « Gauguin m’intéresse beaucoup en tant qu’homme – vraiment. » Il est « une créature intacte avec l’instinct d’une bête sauvage ». Seulement voilà, vous connaissez l’histoire, leur amitié ne va pas durer. Quelques mois après, Van Gogh apprendra que Gauguin, avec qui il ne cesse de se disputer, décidera de partir pour Paris. La fameuse oreille tranchée suivra et dix mois après, il se donnera la mort.

En octobre, vous aurez la possibilité de voir cette lettre de plus près lors d’une exposition intitulée Your loving Vincent : Van Gogh’s Greatest Letters et qui se déroulera bien évidemment au musée d’Amsterdam. Selon le musée, il s’agit bel et bien de « a seule lettre que Van Gogh ait jamais écrite avec un autre artiste ».