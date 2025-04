Nantes : Titanic, le rêve englouti, une expérience immersive à voir

Pendant tout le mois d’avril, la société Eclipso offre à voir à Nantes l’expérience immersive « Titanic, le rêve englouti » au centre commercial Carré Faydeau. Ce voyage inédit en free-roaming propose une immersion totale dans l’univers du paquebot le plus célèbre au monde, de son inauguration jusqu’à la tragédie de la collision avec l’iceberg. Retenez votre souffle !

En avril 2025, Eclipso propose l’expérience immersive « Titanic, le rêve englouti » au centre commercial Carré Faydeau à Nantes. Ce voyage unique dans le passé se distingue par son approche en free-roaming. Il offre une immersion totale dans l’univers du plus célèbre paquebot de l’histoire, de son inauguration faste jusqu’à la tragédie de la collision avec l’iceberg.

L’occasion de voir le Titanic tel qu’il était à son inauguration

Grâce à la réalité virtuelle et à la 3D, les visiteurs pourront découvrir (ou redécouvrir pour certains) le luxe des cabines du Titanic lors de son voyage inaugural, ses salons et couloirs somptueux, sa grande salle de réception, ses chambres magnifiques, ses espaces réservés aux classes populaires, ses immenses ponts, mais également l’effervescence des passagers. Tous ces éléments créent une atmosphère unique.

Une reconstitution ultra-réaliste de la tragédie

Mais la visite virtuelle ne se limite pas au seul navire flambant neuf. Il concerne aussi l’instant fatidique qui a fait basculer plusieurs vies, ainsi que l’épave à 3 800 mètres sous l’océan Atlantique. Grâce à une reconstitution ultra-réaliste, le public pourra assister à ces derniers instants du Titanic et plonger dans les profondeurs de l’océan. Il a l’occasion de contempler l’épave telle qu’elle repose depuis plus d’un siècle, avec ses jeux de lumière, l’atmosphère mystérieuse et les détails précis.

Les visiteurs pourront interagir avec des objets et écouter les témoignages de survivants

Cette précision historique permet une connexion émotionnelle profonde avec les événements et les personnes qui ont vécu cette traversée historique, mais tragique. Par ailleurs, l’expérience ne se limite pas à la contemplation du paquet et de ses restes. Les visiteurs pourront en outre interagir avec des objets, découvrir des anecdotes historiques et revivre les événements marquants du naufrage. Enfin, ils pourront écouter des témoignages de survivants, reconstitués avec fidélité, et comprendre les causes de ce drame maritime.

« Titanic, le rêve englouti », mis en scène par le studio français Small Creative

Chaque élément de l’expérience est conçu pour faire ressentir au public ce qu’ont vécu les passagers et l’équipage, du faste du départ jusqu’au moment tragique du naufrage. Cette approche ludique et pédagogique rend l’histoire accessible à tous, aux passionnés du navire comme aux simples curieux. Elle est l’œuvre du studio français Small Creative, qui a consacré deux ans à recréer avec précision l’intérieur du Titanic. L’entreprise a reconstitué minutieusement chaque détail historique, en collaboration avec la Cité de la Mer à Cherbourg et la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis.

James Cameron a fait passer l’histoire du Titanic à la postérité

L’expérience immersive « Titanic, le rêve englouti » a déjà été proposée en Angleterre, en Espagne et en Chine plus tôt cette année. Pour l’heure, Nantes est la seule ville française au programme de l’évènement. La plongée dure 40 minutes, avec des tarifs à partir de 18€. Pour rappel, la collision entre le Titanic, parti de Southampton le 12 avril, et un iceberg a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Il a fallu seulement 3 heures pour que le paquebot sombre au large de Terre-Neuve. Ce naufrage a fait près de 789 victimes sur les 1500 passagers. Il est entré dans la postérité grâce au film éponyme de l’Américain James Cameron, avec en toile de fonds l’histoire d’amour entre Rose et Jack. Qui n’a pas écrasé une larme de tristesse à la fin de l’histoire ?