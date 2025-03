Chine : bientôt les mariages forcés de célibataires ?

En Chine, une entreprise a récemment diffusé un message dans lequel elle imposait à ses employés célibataires de se marier au risque d’être renvoyés. Si elle a retiré la publication depuis, cette société semble avoir suivi une injonction du gouvernement communiste, qui promeut les unions afin d’enrayer le déclin démographique du pays.

En Chine, l’entreprise Shandong Shuntian Chemical, spécialisée dans l’industrie chimique et basée dans la province du Shandong (est du pays), a publié un message dans lequel elle somme ses employés célibataires, âgés de 28 à 58 ans, de se marier et d’avoir des enfants avant le 30 septembre 2025. Faute de quoi, elle résilierait leur contrat de travail.

Shuntian a admis des formulations « inappropriées »

Mais le groupe a retiré son message le 14 février, face aux critiques sur les réseaux sociaux et après l’intervention des autorités locales du travail, qui ont rappelé l’illégalité de cette politique. Cette mesure visait à répondre à l’appel national du gouvernement chinois encourageant le mariage et la natalité pour contrer la baisse démographique. Un représentant de Shuntian a admis peu après que le document avait été supprimé en raison de formulations « inappropriées ».

Pang Dong Lai cherchait déjà à combattre les célibataires

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise se fait le relais du gouvernement chinois. En novembre 2024, la chaîne de supermarchés populaire Pang Dong Lai avait annoncé qu’elle interdirait à ses employés d’organiser des mariages extravagants ou somptueux et de donner rosses dots, qui dissuadent les prétendants. Elle a également critiqué les travailleurs célibataires pour leur supposée « désobéissance aux conseils parentaux ». Pang Dong Lai a indiqué qu’elle leur priverait de certains avantages, tels que des congés prolongés.

Un déclin démographique en Chine

Toutes ces mesures sont prises alors que la population chinoise est en déclin depuis trois ans consécutifs. Elle a perdu 2 millions d’habitants entre 2023 et 2024, passant de 1,410 milliard d’individus à 1,408 milliards. C’est une mauvaise nouvelle pour une population vieillissante et pour un pays en quête de bras valides pour maintenir son niveau économique. Il y a d’ailleurs une urgence à réagir d’autant 300 millions de travailleurs chinois iront à la retraite d’ici la fin de la décennie.

La Chine, patrie du célibat

Pour le gouvernement, qui revient sur sa politique de l’enfant unique, le célibat est la principale cause de ce déclin démographique car il impliquerait une vie sans enfants. Or le célibat est très en vogue en Chine, qu’on appelle désormais la patrie du célibat. Déjà fin 2018, le nombre de célibataires s’élevait à environ 240 millions, selon le cabinet d’études Daxue Consulting. Ce qui représente 22 % des Chinois de plus de 20 ans.

Les femmes devenues indépendantes ne ressentent plus le besoin de se mettre en couple

Cette hausse du célibat s’explique en grande partie par l’adoption d’un monde de vie contemporain, appelé par certains « mode de vie occidental ». Cette façon de vivre centrée sur soi, ou individualiste, brise le carcan des règles traditionnelles. Les jeunes rejettent le poids de la société patriarcale. Ils souhaitent plus de liberté et d’autonomie. Les femmes en particulier, désormais indépendantes économiquement, ne ressentent plus le besoin de se mettre immédiatement en couple.

La Chine fait face à la single society

Il faut toutefois indiquer que la politique de natalité mise en place depuis 30 ans, celle de l’enfant unique, a également provoqué un déséquilibre au niveau des sexes. Il devient de plus en plus rare de trouver une femme. Désespérés, certains parents organisent même des « love dating ». Ce qui a donné naissance au « marché du mariage » de Shanghai, où des parents recherches un partenaire pour leurs enfants âgés et célibataires. Cette single society chinoise créé aussi des pets parents, ces personnes qui n’ont pour « enfants » que des animaux de compagnie…